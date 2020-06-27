İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'ndan miting çağrısı!

27 Haziran 2020 Cumartesi, 16:32

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, AKP hükümetinin avukatlık yasasına ve baroların yapısına yönelik müdahale hazırlığına karşı İstanbul'da düzenlenecek 'Savunma Mitingi' için baroya kayıtlı tüm avukatlara çağrıda bulundu.

Miting, 30 Haziran Salı günü saat 12.30'da Çağlayan Adliye meydanında yapılacak.

'GELMEYE MECBURSUNUZ'

Durakoğlu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "GELMEYE MECBURSUNUZ! “Savunma Mitingi” 30 Haziran 2020 Çağlayan Adliyesi karşısındaki meydan. Saat 12.30" dedi.

Başkan Durakoğlu ayrıca, "Hayatımda ilk kez talimat veriyorum: Yanında bağlı avukat çalıştıran bütün üstadlar, o saatte bağlı çalışan meslektaşlara izin versin" ifadelerini de kullandı.

"Miting neden salı günü?" şeklinde gelen soruya ise "Yasa değişikliği Çarşamba günü meclise geliyor" yanıtını verdi.Baroya kayıtlı avukatlara da bilgilendirme mesajı yollayan Durakoğlu, şunları kaydetti:

NE OLMUŞTU?

Diyanet’in eşcinselleri hedef alan açıklamasını "nefret suçu" olarak gören barolar hakkında soruşturma başlatılmasının ardından hükümetin yıllardır gündeminde olan baroların yapısında değişikliğe gitme planı yeniden gündeme geldi.

İktidarın, baroların yapısını değiştirme çalışmasına karşı “eylemlilik süreci”ni başlatan baro başkanları, 19 Haziran Cuma günü, bulundukları illerden “savunma yürüyüşü”ne geçti. Yürüyüşe katılan 41 baro başkanı, dün sabah Eskişehir Yolu Ankara Giriş Kapısı önünde buluşarak kente toplu giriş yapacak ve 11.30’da Anıtkabir’de olacaktı. Ankara Barosu’na bağlı avukatlar da kent girişinde başkanları karşılayacaktı. Ancak Ankara Emniyeti’ne bağlı polisler, giriş kapısına 500 metre kala başkanların önünü kesti.

Baro başkanlarına sert şekilde müdahale edilmesinin ardından başkanlar bulundukları yerde oturma eylemi başlattı. Bir gün süren eylemin ardından polis barikatı açılarak, başkanların yürüyüşünü Anıtkabir'de tamamlamasına izin verildi.



