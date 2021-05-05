Çöpte pırlanta yüzük aradılar

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:15

Samsun'un İlkadım ilçesinde Nurten Ketenci'ye ait 1 adet tek taş pırlanta yüzük ile 1 adet 5 taş pırlanta yüzük yanlışlıkla yeraltı çöp konteynerine atıldı.





Olayı fark eden Nurten Ketenci durumu İlkadım Belediyesi'ne haber verdi. Genç kadının annesi Hava Sönmez de çöpün atıldığı yere giderek burada belediye ekipleri ile çöpte pırlanta yüzükleri aradılar.

BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İlkadım Belediyesi ekipleri yer altı konteyner vinci ile çöpü çıkartıp yola boşaltarak burada temizlik görevlileri ile çöplerin içinde yüzükleri aradılar. Yapılan arama sonucunda pırlanta yüzükler bulundu.