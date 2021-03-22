Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüse yakalandı. Başkan Aşgın, Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum çok şükür iyi. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavimiz evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese canıgönülden teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Öte yandan Covid-19 testi pozitif çıkan belediye başkan yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel ve Murat Erdem'in de tedavisi evlerinde sürüyor.
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