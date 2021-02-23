Çorum'da kömür madeninde patlama!
Çorum'un İskilip ilçesindeki kömür ocağında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.
Çomu köyü yakınlarındaki maden ocağında metan gazı sıkışması sonucu patlama oldu. Yerin 1,5 kilometre altında meydana gelen patlamanın ardından jandarma ve sağlık ekipleri maden ocağına sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Patlamada yaralanan işçilerden Nihat Yağlı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Recep Kurt da İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
1 KİŞİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Tedavileri süren işçilerden Yağlı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan madendeki göçük altında başka işçinin olmadığı bildirildi.
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