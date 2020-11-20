Çorum'da misafir ziyaretleri ve evde yapılan etkinlikler yasaklandı

20 Kasım 2020 Cuma, 16:31

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandı.

Çiftçi, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, ikametlerde toplu olarak altın günleri, doğum günü kutlamaları, misafir ziyaretleri, ev oturmaları, nişan, kına, taziye gibi etkinliklerin, toplu kahvaltı ve yemek organizasyonlarının 23 Kasım'dan itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklanmasına karar verdiklerini bildirdi.

Kentte sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla yeni kararlar aldıklarını belirten Çiftçi, kamu kurumlarına girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasına, ticari taksilere şoför ile yolcu arasına paravan konulmasına, 65 yaş ve üstü kişilerin toplu taşımadan ücretsiz yararlanmasının iptal edilmesini kararlaştırdıklarını kaydetti.