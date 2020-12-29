Çorum’da zile basıp, 'hırsızım' diyen polislere kapıyı açtılar
Çorum'da hırsızlık olaylarına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla evleri ziyaret eden polisler, apartmanda zilini çaldığı bazı vatandaşların, 'Kim o?' sorusuna 'hırsızım' yanıtı vermesine rağmen kapıların açıldığını tespit etti.
Çorum'da, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı yürüttükleri uygulamayla broşür dağıtıp, vatandaşı bilgilendirdi. Ekipler, girdikleri apartmanlardaki dairelerin kapı zillerini çalıp verilen tepkileri de değerlendirdi.
Zillerini çalan polise, vatandaşlardan bazıları herhangi bir şey sormadan kapıyı açarken, bazıları 'Kim o?' diye seslendi. Ekipler, zilini çaldığı bazı evlerde oturanların 'Kim o?' demesine 'Benim, hırsız' yanıtını verdi. Ancak kapılar tereddütsüz açıldı. Evinin kapısını 'Hırsızım' diyen polise açan vatandaşlar ise karşısında polisleri görünce şaşırdı. Görüntülü zil sisteminin bulunduğu binalarda polisler, kamerayı eliyle kapatıp, vatandaşlara kendilerini ‘hırsız’ olarak tanıtsa da sonucunun değişmediğini, vatandaşın kapıyı açtığı gözlemledi.
Cadde ve sokaklarda hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına dair uyarı broşürleri de dağıtan ekipler, evinin ve binanın dış kapısını sorgulamadan açanlara ise dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- Emekli maaşları erken ödenecek
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Sokaklarda kağıt topladı, KPSS'de 2 kez derece yaptı
Video Haberler
- BTP, 10 bin lira asgari ücreti nasıl vereceğini açıkladı
- Berberin yaptığı saçı beğenmeyince dehşet saçtı
- TRT yönetiminin tavrı tartışmaya yol açtı!
- Cadde ortasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu
- Canlı yayında 'yeni ittifak' iddiası
- Yurttaşlar telefona sarıldı, Meteoroloji açıklama yaptı
- Olay TV devam edecek mi?
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
- Canlı yayında asgari ücrete ilk itiraz böyle geldi
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Çin aşısından aracı firma çıktı
- Emekli maaşları erken ödenecek
- İmamoğlu: 'Bir parti hiç randevu vermedi!'
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı yaşamını yitirdi
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Sokaklarda kağıt topladı, KPSS'de 2 kez derece yaptı