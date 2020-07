Country müziğin efsane isminden veda

07 Temmuz 2020 Salı, 11:30

En ünlü şarkılarından “The Devil Went Down to Georgia” ile 1979’da kariyerinin tek Grammy ödülünü kazanan Charlie Daniels pazartesi günü kanamalı bir inme sonucu Nashville’de bir hastanede öldü.

Muhafazakar yurtseverliğiyle bilinen Daniels yazdığı şarkılar kadar elinden düşürmediği kemanıyla da tanınıyordu.



Müzik kariyerine doğduğu Kuzey Carolina’da bluegrass çalarak başlayan Daniels 1967’de country müziğin mabedi Nashville’e taşındı ve burada stüdyo müzisyenliğine başladı. Bob Dylan, Leonard Cohen ve Ringo Starr gibi isimlerin albüm kayıtlarında da çalan Daniels 1970’li yıllardan itibaren 5 kişilik grubuyla turneler yapmaya başladı ve yılda bazen 250 konser verdi.



Beyaz Saray’da ve Ortadoğuda ABD askerlerinin görev yaptığı yerlerde konserler veren Daniels kendisine en iyi konser mekânının neresi olduğu sorulduğunda “İyi bir kalabalığın toplandığı ve iyi bir ücretin ödendiği her yer” yanıtını vermişti.