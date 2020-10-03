Covid-19 döneminde üç kat artan depresyon ve kaygı bozukluğu, en çok gençler, kadınlar, işsizler ve düşük gelirlilerde görüldü
Depresyon ve kaygı bozukluğunun, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla üç kat arttığı saptandı. Araştırmaya göre, salgın döneminde depresyon ve kaygı bozukluğu en çok gençler, kadınlar, işsizler ve düşük gelirlilerde görüldü.
Avusturyalı, İngiliz ve Belçikalı uzmanların yürüttüğü çalışmada ciddi düzeylerde kaygı bozukluğu ve depresyon belirtileri bildirenlerin oranının nisan ayından bu yana yüzde 52'ye ulaştığı, salgından önce bu oranın yüzde 17 olduğu ifade edildi.
DEPRESYON VE KAYGI BOZUKLUĞU EN ÇOK GENÇLER, KADINLAR, İŞSİZLER VE DÜŞÜK GELİRLİLERDE GÖRÜLDÜ
Araştırmaya göre, salgın döneminde depresyon ve kaygı bozukluğu en çok gençler, kadınlar, işsizler ve düşük gelirlilerde görüldü.
Sheffield Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Dr. Jaime Delgadillo, "İnsanların akıl sağlığıyla ilgili önemli ve acil bir duruma dikkat çekmek istiyoruz. Akıl sağlığı hizmetlerine geçmişten bu yana yetersiz kaynak sağlandı. Bu çalışma, akıl sağlığına böyle zor bir süreçte çok daha fazla önem verilmesi gerektiğini bir kez daha göstermiş oldu" değerlendirmesinde bulundu.
HER 10 YETİŞKİNDEN BİRİNDE DEPRESYON BELİRTİLERİ GÖRÜLÜYOR
İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Covid-19 salgını süresince ülkede görülen depresyon vakalarına ilişkin yayımladığı raporda Temmuz 2019'dan İngiltere'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü mart ayına kadar her 10 yetişkinden birinde depresyon belirtileri görülürken, salgının başlamasında bu yana her 5 yetişkinden birinde depresyon belirtileri ortaya çıktığı ifade edilmişti.
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