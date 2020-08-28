Covid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeler

Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte neler oldu? Hangi ülke aşı hakkında yeni girişimlerde bulundu? Kaç öğrenci uzaktan sanal eğitime erişimi olmadığını bildirdi? İşte Covid-19 salgını ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeler...

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2020 Cuma, 15:05
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı 24 milyon 490 bini geçerken iyileşenlerin sayısı da 17 milyona yaklaştı. Salgında bugüne kadar 832 binden fazla kişi hayatını kaybetti. İşte son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeler...

  • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un neden olduğu kaygı ve korkunun, milyonlarca insanın akıl sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.
  • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde en az 463 milyon çocuğun Covid-19 salgını döneminde uzaktan sanal eğitime erişimi olmadığını bildirdi.
  • Amerikan ilaç firması Moderna, Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının, yaşlılar ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdiğini açıkladı.
  • Avrupa Birliği (AB), ilaç firması AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının alımı için sözleşme imzaladı.
  • ABD'de tıbbi cihaz üreten bir şirket, Covid-19 tespitinde kullanılmak üzere 15 dakikada sonuç veren taşınabilir hızlı antijen testi için pazarlama yetkisi aldı.
  • İrlanda'da uygulanan salgın tedbirlerini ihlal eden AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Phil Hogan istifa etti.
  • Almanya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında büyük çaplı etkinliklerin yıl sonunda kadar yapılmayacağı bildirildi.
  • Her 40 saniyede bir kişi Covid-19 nedeniyle intihar ediyor.

İNGİLTERE'DE 12 HAZİRAN'DAN BU YANA EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA

  • İngiltere'de son 24 saatte 1522 yeni vaka tespit edilirken bu rakam, 1541 vakanın saptandığı 12 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük sayı oldu.
  • İngiltere, son günlerde Covid-19 vakalarında artış kaydedilen İsviçre, Çekya ve Jamaika'yı "güvenli ülkeler" listesinden çıkarırken Küba'yı listeye dahil etti.
  • Japonya, salgına karşı seyahat uyarısında bulunduğu ülke sayısını 159'a çıkardı. Listeye Butan, Trinidad ve Tobago, Belize, Etiyopya, Gambiya, Zambiya, Zimbabve, Tunus, Nijerya, Malavi, Güney Sudan, Ruanda ve Lesotho ilave edildi.
  • Japonya’da bilim insanları, düşük seviyede ozon konsantrasyonunun Covid-19 partiküllerini etkisiz hale getirdiğini, bu tedavinin hastanelerin dezenfeksiyonunda kullanılabileceğini savundu.
  • Gazze'de 24 Ağustos'ta ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı 72 saat uzatıldı.

FRANSIZ FUTBOLCU POGBA'YA COVİD-19 BULAŞTI

  • Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Paul Pogba'nın Covid-19 testi pozitif çıktı.
  • İngiltere Premier Lig ekipleri Brighton&Hove Albion ile Chelsea arasında oynanacak hazırlık maçına deneme amaçlı sınırlı sayıda seyirci alınacağı kaydedildi.
  • Bosna Hersek'in Zeljeznicar kulübünden 4 futbolcu ve 1 antrenöre Covid-19 bulaşmasının ardından bu akşam deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Haifa ile yapacakları UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı ertelendi.

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