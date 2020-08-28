Covid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeler

28 Ağustos 2020 Cuma, 15:05

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşan kişi sayısı 24 milyon 490 bini geçerken iyileşenlerin sayısı da 17 milyona yaklaştı. Salgında bugüne kadar 832 binden fazla kişi hayatını kaybetti. İşte son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeler...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un neden olduğu kaygı ve korkunun, milyonlarca insanın akıl sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde en az 463 milyon çocuğun Covid-19 salgını döneminde uzaktan sanal eğitime erişimi olmadığını bildirdi.

Amerikan ilaç firması Moderna, Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının, yaşlılar ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), ilaç firması AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının alımı için sözleşme imzaladı.

ABD'de tıbbi cihaz üreten bir şirket, Covid-19 tespitinde kullanılmak üzere 15 dakikada sonuç veren taşınabilir hızlı antijen testi için pazarlama yetkisi aldı.

İrlanda'da uygulanan salgın tedbirlerini ihlal eden AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Phil Hogan istifa etti.

Almanya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında büyük çaplı etkinliklerin yıl sonunda kadar yapılmayacağı bildirildi.

Her 40 saniyede bir kişi Covid-19 nedeniyle intihar ediyor.



İNGİLTERE'DE 12 HAZİRAN'DAN BU YANA EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA

İngiltere'de son 24 saatte 1522 yeni vaka tespit edilirken bu rakam, 1541 vakanın saptandığı 12 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük sayı oldu.

İngiltere, son günlerde Covid-19 vakalarında artış kaydedilen İsviçre, Çekya ve Jamaika'yı "güvenli ülkeler" listesinden çıkarırken Küba'yı listeye dahil etti.

Japonya, salgına karşı seyahat uyarısında bulunduğu ülke sayısını 159'a çıkardı. Listeye Butan, Trinidad ve Tobago, Belize, Etiyopya, Gambiya, Zambiya, Zimbabve, Tunus, Nijerya, Malavi, Güney Sudan, Ruanda ve Lesotho ilave edildi.

Japonya’da bilim insanları, düşük seviyede ozon konsantrasyonunun Covid-19 partiküllerini etkisiz hale getirdiğini, bu tedavinin hastanelerin dezenfeksiyonunda kullanılabileceğini savundu.

Gazze'de 24 Ağustos'ta ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı 72 saat uzatıldı.

FRANSIZ FUTBOLCU POGBA'YA COVİD-19 BULAŞTI