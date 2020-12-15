Covid-19’la ilgili ‘meslek hastalığı’ ve ‘vazife malulü’ tartışmasına sağlıkçılar tepkili

15 Aralık 2020 Salı, 06:00

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, meslek hastalığı konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un çeliştiğine dikkat çekti. Bacaksız, “meslek hastalığı” ile “vazife malulü” kavramlarının aynı şey olmadığını, vazife malulü kavramının kamu görevlileri, meslek hastalığı kavramının ise sigortalı çalışanlar için geçerli olduğunu belirtti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya da vazife malulü statüsünün alınması için yüzde 60 iş görmezlik raporunun şart olduğunu, meslek hastalığında bu şartın olmadığını belirtti. Sağlık Bakanı Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon’unda kasım ayında yaptığı konuşmada koronavirüsün meslek hastalığı sayılması konusuna değinerek “Meslektaşlarım görevi başında Covid-19’a yakalanmasının meslek hastalığı olarak kabul edilmesinden ve kaybettiklerimizin şehit statüsünde sayılmasından memnuniyet duyarım” dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 19 Kasım’daki toplantısında tüm partilerin milletvekilleri koronavirüsün meslek hastalığı sayılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik fikir birliğine vardı. Komisyon Başkanı AKP’li Recep Akdağ, ortak yasa teklifi hazırlamak için parti yöneticileri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşeceklerini söyledi.

Buna karşın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında “Olmayan bir sorunu konuşuyoruz” diyerek “Eğer çalışan işçi 4A statüsündeyse bu meslek hastalığı kapsamında oluyor. Memursa da vazife malullüğü kapsamında oluyor” ifadelerini kullandı.

‘DAHA KAPSAYICI OLMALI’

Gelişmeleri değerlendiren Genel Sağlık İş Başkanı Bacaksız, Koca ve Selçuk’un çelişkili açıklamalarına dikkat çekerek “Daha iktidar olarak kendi içlerinde bu konuyu tartışma konusu yapıp uygulama birliği yapmamışlar. Görünen o ki konu gündemlerinde bile değil” dedi. Vazife malulü ve meslek hastalığının aynı olmadığını söyleyen Bacaksız, “Meslek hastalığı, sigortalı çalışanın yaptığı işin şartları yüzünden uğradığı hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halidir. Vazife malulü ise kamu görevlileri görevlerini yaparken meydana gelen kazalar nedeniyle yürüttükleri görevleri yerine getiremeyecek derecede ‘malul’ olmaları durumuna ilişkin bir statüdür” bilgisini paylaştı.

Yaşanan bu ayrımın kamu ve sigortalı arasında hak kaybına yol açabileceğine dikkat çeken Bacaksız, daha kapsamlı bir meslek hastalığı düzenlemesi için çağrı yaparak “Covid-19 nedeniyle zarara uğrayan tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak yeni bir düzenleme yapılarak iş kazası meslek hastalığı kapsamında sağlanan hakların ayrım yapmaksızın tüm sağlık çalışanlarına sağlanması daha yerinde olacaktır” dedi.

SES Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya da vazife malulü kavramının memurlar için geçerli olduğunu ve bu sıfatın alınması için yüzde 60’lık iş görmezlik raporu şartı bulunduğunu belirtti. Yalçınkaya, “Covid’de yüzde 60 iş kaybı şartının baz alınmasını istemiyoruz. Çünkü bu bir salgın ve 120 binden fazla sağlık çalışanı etkilenmiş durumda. Ayrıca bu hastalığı atlatanların ilerde nasıl bir sağlık sorunu yaşayacakları da belli değil” dedi.