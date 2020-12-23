CHP'li Yılmazkaya: Covid hastaları can, hastaneler para derdinde

23 Aralık 2020 Çarşamba, 16:27

CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, hastalardan alınan fahiş fiyat farklarını gündeme getirerek “Sağlık Uygulama Tebliği’nin paket fiyatlarındaki düşüklük nedeniyle hastalar fahiş farklar vermek zorunda kalıyor” dedi.

Yılmazkaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a, “Paket fiyat uygulamaları için yeniden düzenleme yaparak, vatandaşın yaşadığı bu mağduriyetleri gidermeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.

“Bazı özel hastanelerde tedavi gören Covid hastaları servislerde yatıyor, ödemeleri düşük olduğu için ya da farklı bahanelerle hastaneler fahiş farklar almaya çalışıyor. Böylece sonuçta, hasta vatandaşlarımız çok mağdur oluyor” diyen Yılmazkaya, Bakanlığın bu mağduriyetleri ortadan kaldırması için biran önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

"FİYAT ARALARINDA UÇURUM DÜZENLENMELİ"

Yılmazkaya, “Özel ve kamu hastanelerinde hasta tedavilerinde SGK’nın SUT tebliğinde uyguladığı paket fiyatlar arasındaki uçurumun düzenlenerek, real gerçekliği uygun bir şekilde tavan fiyat sınırlaması uygulamasına geçilmesinin vatandaşların tedavide yaşadığı yüksek fark ödemlerinin önüne geçeceği gibi sağlık sektöründeki adaletsizliği de ortadan kaldıracaktır” ifadelerini kullandı.

Yılmazkaya, “Üstelik kamu hastanelerinde Covid hasta sayısının fazlalığına bağlı yer yokluğu ve yoğunluktan dolayı insanlarımız tedavi için özel hastanelere daha fazla gitmek zorunda kalıyor. Ancak paket fiyatlardaki düşüklük nedeniyle hastalar fahiş farklar vermek zorunda kalıyor” dedi.

BAKAN'A ÇAĞRI YAPTI

Yaşanan mağduriyetlerin ortadan kalkması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a, SUT ödemlerinde düzenleme yapılması ile ilgili çağrıda bulunan CHP’li Yılmazkaya, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Çalışma Bakanı, kamu ile özel hastanede yapılan tıbbi uygulamalardaki paket fiyat uygulaması ve ödeme miktarları maalesef, ithal ürün girdi fazlalığı ve dolar kurundaki artışlardan dolayı olması gereken miktara göre çok düşük düzeylerde kalmıştır. Bu durum, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve sağlık çalışanlarına çok daha az ödeme yapılmasına, özel hastanelerde ise masraftan dolayı hastalardan aşırı fark alımına neden olmaktadır. Üstelik kamu hastanelerinde Covid hasta sayısının fazlalığına bağlı yer yokluğu ve yoğunluktan dolayı insanlarımız tedavi için özel hastanelere daha fazla gitmek zorunda kalıyor. Ancak paket fiyatlardaki düşüklük nedeniyle hastalar fahiş farklar vermek zorunda kalıyor. Paket fiyat uygulamaları için yeniden düzenleme yapıp vatandaşın bu mağduriyetini gidermeyi düşünüyor musunuz?”

"HASTANELER PARA DERDİNE DÜŞMÜŞ"

Yılmazkaya, “Covid hastaları servislerde yatıyor, devletin ödemeleri düşük olduğu için ya da bu bahanelerle özel hastanelerin bazıları fahiş farklar almaya çalışıyor. Covid hastaları canın derdine düşmüşken SGK ve özel hastaneler maalesef para derdine düşmüş” dedi.

Yılmazkaya, Bakan Zümrüt’e, “Tabi burada bütün hastaneleri suçlamıyorum ama devletin hasta başına cüzi ödemeler yapması, hastanın sağlığını değil paranın hesabını yapması bu sonuçları doğurmaktadır. Bu uygulamalar yüzünden, hasta vatandaşlarımız çok mağdur oluyor. Serviste yatacak Covid hastalarının mağdur olmaması için, paket ödemesinde gerçekçi rakamların ödenmesi noktasında bir düzenleme veya özel hastanelerde alınan yüksek farklarda bir sınırlamaya gitmeyi düşünüyor musunuz?” diye de sordu.