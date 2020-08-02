Cübbeli, İstanbul Sözleşmesi'ni hedef göstererek çağrı yaptı

02 Ağustos 2020 Pazar, 23:30

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, takipçilerine İstanbul Sözleşmesi’ne tepki göstermeleri çağrısında bulundu.

“ÇOCUKLARIMIZI EŞCİNSELLİKTEN KURTARAMAYIZ”

Hükümetin İstanbul Sözleşmesi üzerinden başlattığı tartışmanın yansımaları devam ediyor. AKP kitlesinden farklı seslerin de çıkmaya başladığı günlerde bir açıklama da Cübbeli Ahmet’ten geldi.

TÜGVA tarafından yapılan açıklamayı alıntılayarak çağrı yapan Cübbeli, “Ey Müslümanlar! Bayramdır, yazdır, tâtildir demeyelim. Bugün bu “İstanbul Sözleşmesi”ne gereken tepkiyi vermezsek yarın çoluk çocuğumuzu eşcinsellikten kurtaramayız ve bunun vebâlinin altından kalkamayız. Bu hususta TÜGVA’nın şu açıklamasını da çok önemli buluyorum” paylaşımını yaptı.