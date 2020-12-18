Cübbeli'nin tarikatından koronavirüs aşısı yorumu
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nın cemaati İsmailağa’dan koronavirüs aşısıyla ilgili ilk yorum geldi. Cemaat hocalarından Abdülhamit Türkeri’nin açıklamasına göre içerisinde haram madde olan aşı kesin iyileştiriyorsa helal, ancak bu konuda doktorların kesin açıklama yapması gerekiyor.
Ahmet Mahmut Ünlü’nın cemaati İsmailağa’dan koronavirüs aşısının haram mı, helal mi olduğuna ilişkin yorum geldi. Cemaatin hocalarından Abdülhamit Türkeri, sosyal medya kanallarında yaptığı açıklamada, eğer içinde haram olan madde bulunan aşının alternatifi yoksa bu aşının helal olduğunu şöyle anlattı:
“Bir şey tedavide kullanılıyor ve içerisinde haram olan bir şey yoksa bu kullanılabilir. İkinci olarak bir ilacın içerisinde haram kılınmış olan bir madde varsa ve bu hastalığın tedavisinde kullanılan alternatif bir ilacı var, bu ilacın içerisinde haram madde yoksa bu durumda içinde haram madde olmayan ilacın kullanılması zorunluluktur. Eğer bir hastalığın tedavisinde kullanılan başka bir şey yoksa, sadece içerisinde haram kılınmış olan ilaç kullanılıyor ve o fayda veriyor ise itilaflı bir konu olsa da içerisinde haram madde olan ilaç tedavisinde kesin fayda verdiği biliniyor ise kullanılacaktır.”
'CAİZDİR VEYA DEĞİLDİR DEMEK HATA'
“Bugün Covid-19 meselesinde her tabakadan insanların akıllarında soru işareti mevcut. Bu konuda yetkili kişilerin ve alanında ihtisas sahibi doktorların kesin beyanı ve açıklama yapması zorunlu hale gelmiştir… Alanında yetki sahibi insanların beyanına göre bunların kullanılıp, kullanılmayacağı belirlenecek. Ancak fıkıh olarak bu araştırmalar ve yorumlar yapılmadan, alanında ihtisas sahibi olan kişilerden bir açıklama gelmeden bu aşı hakkında kullanılabilir veya kullanılamaz şeklinde kesin hüküm vermek doğru değildir. Onlardan bir açıklama gelmeden caizdir veya caizdir demek hata olacaktır.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...