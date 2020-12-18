Cübbeli'nin tarikatından koronavirüs aşısı yorumu

18 Aralık 2020 Cuma, 18:38

Ahmet Mahmut Ünlü’nın cemaati İsmailağa’dan koronavirüs aşısının haram mı, helal mi olduğuna ilişkin yorum geldi. Cemaatin hocalarından Abdülhamit Türkeri, sosyal medya kanallarında yaptığı açıklamada, eğer içinde haram olan madde bulunan aşının alternatifi yoksa bu aşının helal olduğunu şöyle anlattı:

“Bir şey tedavide kullanılıyor ve içerisinde haram olan bir şey yoksa bu kullanılabilir. İkinci olarak bir ilacın içerisinde haram kılınmış olan bir madde varsa ve bu hastalığın tedavisinde kullanılan alternatif bir ilacı var, bu ilacın içerisinde haram madde yoksa bu durumda içinde haram madde olmayan ilacın kullanılması zorunluluktur. Eğer bir hastalığın tedavisinde kullanılan başka bir şey yoksa, sadece içerisinde haram kılınmış olan ilaç kullanılıyor ve o fayda veriyor ise itilaflı bir konu olsa da içerisinde haram madde olan ilaç tedavisinde kesin fayda verdiği biliniyor ise kullanılacaktır.”

'CAİZDİR VEYA DEĞİLDİR DEMEK HATA'

“Bugün Covid-19 meselesinde her tabakadan insanların akıllarında soru işareti mevcut. Bu konuda yetkili kişilerin ve alanında ihtisas sahibi doktorların kesin beyanı ve açıklama yapması zorunlu hale gelmiştir… Alanında yetki sahibi insanların beyanına göre bunların kullanılıp, kullanılmayacağı belirlenecek. Ancak fıkıh olarak bu araştırmalar ve yorumlar yapılmadan, alanında ihtisas sahibi olan kişilerden bir açıklama gelmeden bu aşı hakkında kullanılabilir veya kullanılamaz şeklinde kesin hüküm vermek doğru değildir. Onlardan bir açıklama gelmeden caizdir veya caizdir demek hata olacaktır.