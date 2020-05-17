Cumartesi Anneleri 790. eylemlerini video konferansla yaptı

17 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Koronavirüs tedbirleri kapsamında internetten yayımlanan açıklamada, 21 Mart 1995’te gözaltına alındığı sonradan öğrenilen ve bir daha haber alınamayan Hasan Ocak’ın akıbeti soruldu. Ocak’ın annesi Emine Ocak önce oğlu Hasan için yola çıktığını söyleyerek “Herkesin mezarı bulunsun, ben adalet istiyorum” dedi.

Hüseyin Ocak, kardeşinin sosyalist kimliğinden dolayı daha önce de gözaltına alındığını hatırlatarak, “O dönemde gözaltına alındığında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Hasan Ocak’ın parmak izleri vardı. 26 Mart 1995 yılında Beykoz Ormanlarında işkence edilmiş bedeni bulunurken, parmaklarında mürekkep vardı.

Bulunduktan sonra Beykoz Cumhuriyet Savcılığı ve İstanbul Adli Tıp tarafından otopsiden önce parmak izleri alındı. 50 gün geçmesine rağmen parmak izi eşleşmesi çıkmadığı gerekçesiyle kimsesizler mezarlığına defnedildi. Failleri korumayın. Geçmişle yüzleşen toplumlar barış içerisinde ve mutlu yaşar” ifadelerini kullandı.

Ocak’ın kız kardeşi Maside Ocak ise “25 yıldır Hasan’ı gözaltında kaybeden suçlular korunurken, Hasan’dan suçlu yaratmaya çalışanları tarih her zaman yalanlayacak” diye konuştu.

‘VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Hasan Ocak’ın yeğeni Dilcan Acer de “Savcılık makamını ve Adalet Bakanlığı’nı çeyrek asırdır sürüncemede bırakılan Hasan Ocak soruşturmasında yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyorum. Hasan Ocak ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.