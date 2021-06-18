Cumhurbaşkanına sözünü hatırlattı

18 Haziran 2021 Cuma, 12:54

Pertek ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ruhan Alan, söz verilmesine karşın Pertek Köprüsü’nün yıllardır yapılmadığını anımsattı.

Alan, “Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan olduğu dönemde ilimizi ziyaret ettikleri zaman söz vermişlerdi; Elazığ-Tunceli arasında Pertek Köprüsü’nün yapımını gerçekleştireceklerini söylemişlerdi. Birçok bakanımız da bu söze ek olarak katkı sundu. Ancak şu ana kadar yapılan bir şey olmadı” dedi.

“AMBULANSLAR BEKLİYOR, UÇAĞI KAÇIRANLAR OLUYOR”

Tunceli’deki hastanede yeterli teçhizat bulunmadığı için bazı hastaların Elazığ’a gönderildiğini belirten Alan, yeteri sıklıkta feribot seferi olmadığı için zaman kaybetmemesi gereken ambulansların uzun süre beklemek zorunda kalabildiğine dikkat çekip, “Uçak bileti alıp uçağı kaçıranlar da var” dedi.

“GÜNDE 3 BİNE YAKIN ARAÇ GEÇİYOR”

Geçen yıl tamamlanan Pertek-Tunceli yol güzergahının çok konforlu olduğunu söyleyen Alan, “Buradaki araç trafiği son yıllarda çok fazla. Günlük 3 bin civarı araç geçiyor ve feribotlarımızda yoğunluk yaşanıyor. Bu bölgede ulaşımın zorluklarını herkes yaşamıştır. Uzun süre kuyruklarda bekleniyor” diye konuştu. Alan, şu an üç feribotun çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

LİMAN BAŞKANLIĞI GEZİ FERİBOTUNU YASAKLADI

“Bir tanesi belediyemize ait, iki tanesi özel feribot. Gezi feribotumuz da var. Yoğun zamanlarda kullanıyorduk. Ancak yıllardır AKP’li belediye döneminde kullanılan feribotu şimdi kullanamıyoruz. Elazığ’da bulunan Fırat Liman Başkanlığı, gezi feribotumuzun kullanımını yasakladı. 2015 yılında bizim belediye ile Çemişgezek Belediyesi’ne hibe edilmişti.

Belediyenin keyfi olarak kullandırmama durumu yok. Fırat Liman Başkanlığı, feribotun kullanılmasını uygun bulmadı. ‘Belediye ekonomik kaygılardan dolayı feribot kaldırmıyor’ diye bir algı yaratılıyor. Biz feribotumuzu kullanamıyoruz. Bunu vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Belediyemizin bir feribotu var ve her gün çalışıyor. Özel feribotlar birer gün arayla çalışıyor. Yoğun günlerde iki özel feribot da sürece dahil oluyor. Çoğu zaman bu da yetmiyor.

“YA KÖPRÜ YA DA FERİBOT”

Belli aralıklarla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gerek köprü talebimizi gerekse köprü yapılmasa bile belediyeye feribot vermeleri talebimizi ilettik. Tek amacımız şu; ilçemizde bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın buradaki bu olumsuzluğu yaşamaması. Umarım en kısa sürede bu sorun çözülür. Çözülmediği takdirde vatandaşlarımız bundan olumsuz olarak etkilenmeye devam edecek. Bir feribotun yaklaşık 40-45 Milyon TL maliyeti var. Bu fiyatı Haliç Tersanesinden aldık. 40-45 Milyon TL 5 bin nüfuslu bir belediye için çok büyük bütçe. İmkan olsa da keşke feribot yapabilsek diyoruz ama yapamıyoruz.”