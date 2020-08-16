Cumhuriyet Başsavcısının Covid-19 testi pozitif çıktı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’in koronavirüs testi pozitif çıktı.

(İHA)
16 Ağustos 2020 Pazar, 09:03
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin corona virüsü (Covid-19) testi yaptırdı.

Başsavcı Altuğ Kürşat Şahin'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evde izolasyona girerek tedavisinin başladığı öğrenildi. 


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