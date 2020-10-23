Cumhuriyet Cumartesi yarın sizlerle

23 Ekim 2020 Cuma, 12:18

Uzmanlar mutluluğun formülünü 50 maddede anlattı

Ne yiyecek, hangi sporu yapacak, doğaya nasıl karışacak, zihnen nasıl hazırlanacak, hangi filmleri izleyecek, hangi müziklerini dinleyeceksiniz... Hepsi Cumhuriyet Cumartesi’de....

İnsan iki kişiyi aynı anda sevebilir mi?

Zor soruyu “Dünyayı aşk üzerinden okuyorum” diyen Sadakatsiz dizisinin senaristi Kemal Hamamcıoğlu anlattı.

Altın Portakal’ın en iyi yardımcı kadın oyuncusu sahnede de harikalar yaratıyor. Nezaket Erden ile çok özel...

Stiliyle adından söz ettiren tasarımcı Nur Bilen Yavuzer, bu hafta yerine göre giyinmede rehberiniz olacak....

Dünyanın sayılı havalı semtlerinden birinde dolaştı: Fatih Türkmenoğlu, Arnavutköy’ü gezdi.

Hepsi ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun.