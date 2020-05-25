Cumhuriyet, kadın hareketi, edebiyat ve Hollywood! Necile Tevfik!
Aslı Davaz, yeni incelemesi Necile Tevfik Arşivi Açıklamalı Kataloğu (1924 - 1954) - Bir Kadın Arşivini Okuma Denemesi’nin merkezine kadın hareketine emek vermiş ve unutulmuş müthiş bir kadını alıyor. İncelemede Necile Tevfik’in yaşam öyküsü, 1924-1954 arasında kadın hareketi bünyesindeki çalışmaları, yeni Cumhuriyet düzenindeki duruşu, edebiyat yazıları ve Hollywood’a sattığı sessiz film senaryoları yer alıyor.
BİR KADIN
ARŞİVİNİN DİRENİŞ ÖYKÜSÜ
-
Necile Tevfik Arşivi, kurucularından olduğunuz Kadın Eserleri Kütüphanesi ve
Bilgi Merkezi’nin özel arşiv koleksiyonuna nasıl dâhil edildi?
Necile
Tevfik Arşivi’nin, Tevfik’in vefatının ardından 35 yıl sonra, 1999’da Vakfa ulaşmasını,
bir arşivin direniş süreci olarak görüyorum ve pek çok kadın arşivinin var olma
mücadelesine örnek bir direniş öyküsü olarak nitelendiriyorum.
Arşiv,
kuruma birkaç aşamadan sonra ulaşabildi: Belgeler bir eskici tarafından
bulunmuş, ardından bir sahafa ulaştırılmış. Daha sonra ise sahaf bize ulaştı.
Necile Tevfik adını daha önce hiç duymamıştık ancak belgelere baktığımda Rosa
Manus’a ait daktiloyla yazılmış ve imzalanmış bir mektup gördüm.
Kadın
merkezli arşivcilik ve kütüphanecilik alanında çalışanlar için bu isim çok
önemlidir çünkü Rosa Manus, 1935’te Hollanda’da kurulan Kadın Hareketi
Uluslararası Arşivleri’nin (The International Archives for the Women’s Movement
IAV) üç kurucusundan biridir. Dolayısıyla Manus’a ait bu belgenin varlığı, Tevfik
ve Manus’un nasıl bir iletişim içinde olduklarını sorgulamamı sağladı ve
arşivin Vakfın koleksiyonlarına kazandırılmasında etkili oldu.
NİCELİĞİ
KÜÇÜK, İÇERİĞİ BÜYÜK BİR ARŞİV
-
Necile Tevfik Arşivi’nin özellikleri ve dikkat çekmek istedikleriniz nelerdir?
En
önemli özelliklerinden biri nicelik olarak küçük olmasına rağmen, barındırdığı
belgelerin taşıdığı bilgiler açısından, kapsamlı bir arşiv olması. İkincil
kaynaklardan da faydalanarak belgelerin tarihsel arka planını, Tevfik ailesinin
içinde olduğu ilişki ağlarını ortaya çıkarmaya, ek bilgiler vermeye çalıştım.
Merkeze
Necile Tevfik’in yaşam öyküsünü, 1924-1954 arasında kadın hareketi bünyesindeki
çalışmalarını, yeni Cumhuriyet düzenindeki düşüncelerini ve duruşunu, edebiyat
yazılarını ve belki de en ilgi çekici çalışma alanı olan senaryolarını koydum.
Kadınlar,
kadın hareketinin ve kadınların ürettiği belgelerin kaybolmaması için bu alanda
100 yıldır mücadele vermekte. Arşivlerin korunması tarafsız değil, taraflı bir
politikanın ürünüdür; dolayısıyla kadın aktivistler bu alanda taraf olmalıdır.
Necile Tevfik Açıklamalı Arşiv Kataloğu da bu tarihsel bilinçle inşa
edilmiştir.
‘KADINLARI
VE KADIN HAREKETİNİ GÖRÜNÜR KILMAYA ÇALIŞTIM’
Türkiye’de
kadın odaklı belgelerin korunması bugün hayatta olan kadınların
sorumluluğundadır. Kadın hareketine emek vermiş ve unutulmuş bir kadına ait,
yıllardır üzerinde çalıştığım bu açıklamalı katalog denemesi sayesinde hem
Necile Tevfik’in hem de Türkiye’deki kadın hareketinin daha görünür hale
geleceğini umuyorum.
- Feminist
tarihin sunduğu ve ilk kez arşivcilik çalışmalarına da uygulandığı vurgulanan
bilgi ve yöntemi anlatır mısınız?
Toplam
132 belgenin yanı sıra ikincil kaynaklardan da yararlanarak arşivi; Tevfik’in
kadın hareketi içindeki konumu nedeniyle, 28 konu başlığında kadın hareketine
yönelik belgelerin ön plana çıktığı bir şekilde tasnif ettim. Sinema ve
edebiyat alanındaki üretiminin ayrıntılarını ortaya koymaya çalıştığım “Necile
Tevfik’in Entelektüel Üretimi” ile hem Türkiye’deki hem de uluslararası kadın hareketinin
yapılanması ile eşitlik mücadelesini ortaya koymaya çalıştığım “Kadın
Hareketinin Örgütlenme Belgeleri” bölümleri kataloğun iki ana eksenini
oluşturdu. Belge anlatımlarında ismi geçen tüm kadınları anlatımların sonunda
verdim. İlk anda görünmeyen kadınlarla ilgili pek çok bilgi böylece ortaya
çıktı.
‘KENDİNİ
KİTAPLARLA YETİŞTİRDİ’
-
Üretken yaşamında hele ki kadın birliğine adadığı otuz yılda kayda değer
çalışmalara imza atmış, Türk Kadın Birliği çatısı altında ciddi emek harcamış,
feminist tarihinde, yazında ve sosyal hayatta adım adım nasıl yol almış bir
kadın Necile Tevfik?
1924-1954
arası belgelerin ve ikincil kaynakların incelenmesi Necile Tevfik’in kimliğini
saptamada önemli bir aşama oluşturdu. Her şeyden önce soyadının Biren olduğunu
öğrendim ve pek çok araştırmanın sonucunda babasının devlet adamı Mehmet Tevfik
Biren ve annesinin ressam Emine Naciye Neyyal, kız kardeşlerinin Meliha Tevfik
ve Güzin Tevfik olduğu ortaya çıktı.
Siyasal
ve toplumsal birçok değişimin yaşandığı bir dönemde doğan Necile Tevfik, evde
aldığı eğitim ve okuduğu kitaplarla kendini yetiştirmiştir. Eserlerini ortaya
çıkarmasında, 1920’li ve 30’lu yıllarda gerek özel hayatında gerekse toplumsal
ve siyasal hayatta yaşanan değişiklikler ve okuduğu kitaplar etkili olmuştur.
İkinci
Meşrutiyet’in ilanından üç yıl sonra dünyaya gelen Tevfik, 1923’te Cumhuriyet
ilan edildiğinde 12, 1928’de Hollywood’a senaryo gönderdiğinde 17, hikâye
kitabı İstersen Okuma yayımlandığında 22, Cumhuriyetin 11. yıldönümünde yaptığı
coşkulu konuşmasını hazırladığında 23 ve Uluslararası Kadınlar Birliği’nin 12.
Kongresi’nde ise 24 yaşındaydı.
‘EDEBİYAT
HAYATI 1935-1954 YILLARINI KAPSIYOR’
-
Necile Tevfik’in yazı alanları, edebiyat ve sinema senaryoları. İmza attığı
edebiyat ürünlerinin içerik ve türleri nelerdir?
Arşivdeki
belgelerden Necile Tevfik’in erken yaşta yazmaya başladığı ve edebiyat
hayatının 1935-1954 yıllarını kapsadığı söylenebilir. Arşivinde bulunan
hikâyelerinin yanı sıra henüz ulaşamadığım Hastane Hayatı adlı bir romanı ve
Hatice adlı bir senaryosu bulunuyor. Yine arşivde olmayan ama Milli Kütüphane
kataloğundan ulaştığım İstersen Okuma başlıklı bir hikâye kitabı var.
Hikâyelerini
genellikle Türkçe ve Fransızca yazmış ve seçtiği karakterleri genellikle
hayatın içinden kişiler oluşturuyor. Mehmet Ağa adlı hikâyesinde torununu
kaybedip aklını yitirmiş bir köylünün diğer çocuklarla arasında geçen olayları
ele alıyor. Buluttan Nem Kaparsınız isimli hikâyesinde, 1930’lu, 40’lı yıllarda
orta sınıf şehirli bir çiftin ilişkisini, hicivli bir şekilde anlatıyor.
Fransızca
kaleme aldığı Le Cercueil başlıklı hikâyesinde ise genç yaşta babasını kaybeden
Sonia isimli bir köylü kız ile üvey annesi arasındaki ilişkiyi konu alıyor; iki
paragrafı ve sonu değiştirilerek Le Journal d’Orient gazetesinde
yayımlanmıştır. Fatma adlı hikâyesinde, kocası tarafından çocuğu elinden
alınan, parasız pulsuz evden atılan bir kadının trajik öyküsünü anlatıyor.
NECİLE
TEVFİK VE HOLLYWOOD!
- Son
olarak yine çalışmanız sayesinde, Necile Tevfik’in Hollywood ile senaryolarını
satabilecek kadar yakın ilişkide olduğunu öğreniyoruz. Bir ilk gibi!..
Necile
Tevfik’ten önce Hollywood ile birlikte çalışmış başka sinemacılar var mı
bilmiyoruz. Küçük arşivi bu yönüyle sadece kadın tarihine katkı sağlamakla
kalmıyor özellikle Türk sinemasının Hollywood ile ilişkileri bağlamında
Türkiye’de sinema tarihine belki de hiç aralanmayan yeni bir kapı da açıyor.
Diğer
yandan Necile Tevfik ile Jacques Feyder’in doğrudan iletişimine dair bu arşivde
belge bulunmasa da Necile Tevfik el yazısıyla tuttuğu notlarda, Feyder’e bir
senaryosunu gönderdiğini belirtiyor ayrıca Hollywood stüdyolarına sattığı
senaryoların, yazdığı mektupların ayrıntılı bir sürecini anlatıyor. Söz konusu
şirket FBO Stüdyoları’dır. Bu şirket iflas ettikten sonra yerine Radio-Pictures
Inc. kurulmuştur (Necile Tevfik bu firmanın Berlin’deki adresine bir mektup
göndermiştir).
‘SESSİZ
FİLM SENARYOLARINI HOLLYWOOD’A SATTI’
Feyder,
Fransa’daki başarılı kariyerinin ardından 1915 ile 1946 yılları arasında
Hollywood’a kırkın üzerinde sesli ve sessiz film çekmiş, bunlardan birinde
Greta Garbo rol almıştır. Belgelerden anladığım Necile Tevfik ile Feyder’in
iletişimde olduğu esas yıl 1929.
Tevfik’in
notlarına göre 1928’de Kaliforniya’da Los Angeles’ta faaliyet gösteren FBO
Stüdyoları’na, Varşova 1863 ve Seduction isimli sessiz film senaryolarını
satmış hatta bu satışlardan ücret almıştır.
Tevfik’in
sinema ile ilgili diğer belgeleri incelendiğinde bu işi çok profesyonelce
yaptığı, sinema teknikleri ve dilini iyi bildiği gözlemleniyor. Çünkü o dönemde
Türk sinemasında karşılığı olmayan kavramlar için yeni terimler üretmiştir.
Eğer Berlin’de hala Radio Picture’ın arşivleri duruyorsa yüksek olasılıkla
Tevfik’in mektuplarına ve belki de başka senaryolarına ulaşılacaktır diye
düşünüyorum.
Necile Tevfik Arşivi Açıklamalı Kataloğu (1924 - 1954) - Bir Kadın Arşivini Okuma Denemesi / Aslı Davaz / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları / 304 s.
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