Cumhuriyet Kitapları’ndan ustalar geçidi!

29 Ekim 2020 Perşembe, 16:53

HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU VE SÖYLEV!

Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun iki cilt olarak basıma hazırladığı ve Cumhuriyet Kitapları’nca yeni bir basımı yapılan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Söylev”i, özel bir yerde kuşkusuz.

Atatürk’ün olağanüstü ileri görüşünü, özelliklerini ve kişiliğini yansıtan, okuyanı aydınlatan, bağımsızlığın kutup yıldızı “Söylev”; 1919-1927 döneminde, Atatürk’ün kendi kaleminden çıkmış bir özyaşam öyküsü.

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ve Türk Devrimi aşamalarının üst düzeyde, ilk elden tutulmuş bir güncesi. Türkiye’nin en önemli döneminin belgelere dayalı siyasal tarihi. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü en iyi anlatan kitap.

Velidedeoğlu’nun sözleriyle, “Bu Söylev, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin; nereden başlanıp, hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu, belgelerle anlatan anıtsal kitaptır. Bu nedenle günümüzün ve geleceğin bütün kuşakları Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihini ve böylece Türk Ulusu’nun tutsaklıktan kurtuluşunun öyküsünü öğrenmek için Söylev’i okuyacaklardır.”

MERİÇ VELİDEDEOĞLU’NDAN İKİ YETKİN KAYNAK

Usta yazarlarımızdan Meriç Velidedeoğlu, kaynak niteliğindeki iki kitabıyla Cumhuriyet Kitapları arasındaki yerini koruyor.

Demokrasiden Teokrasiye mi? adlı kitabında AKP iktidarının "dinsel temelli bir dünya görüşü" ile "dünyasal yaşam alanı"nı düzenleme girişimini ele alan Velidedeoğlu; son yıllarda pusulasız bir gemi durumuna getirilen Türkiye'nin dev dalgaların ortasına sürülüşünü anlatıyor.

Meriç Velidedeoğlu, Laiklikten Şeriata mı? adlı kitabında ise bir Cumhuriyet kadını olmanın sorumluluğu ile çeyrek yüzyıldan özenle seçilmiş yazılarının ışığında, adım adım şeriata doğru üstü örtülü gidişin izini sürüyor. Şeriatın gizlenmeye çalışılan ayak seslerini duyuruyor, toplumu uyarıyor.

Geçmişi, bugünü ve geleceği sağlıklı, sağduyulu bağlantılar, öngörüler ve uyarılarla bütünleyen Velidedeoğlu, pusulası Atatürk aydınlığının farkını ve hümanizmasını vurguluyor.

ALEV COŞKUN’DAN KEMALİZM İNCELEMESİ

Cumhuriyet Kitapları’ndan Hasan Âli Yücel, Samsun’dan Önce Bilinmeyen 6 Ay, Liberal Ekonominin Çöküşü (Küresel Kriz), Devrimin İlk Karşıtları, Yeni Mandacılar, Anayasayla Sivil Darbe adlı kitapları yayımlanmış olan Alev Coşkun, TÜYAP 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarla bu kitaplarının yanı sıra yeni incelemesi Kemalizm - Aydınlanma Devrimleri Nedir, Ne Değildir ile buluşuyor.

Coşkun bu kitabında, Cumhuriyeti kuran yöneticilerin gerçekleştirdikleri devrim için Kemalizm adını nasıl benimsediğini gösteren ve böylece, “Kemalizm Atatürk’ten sonra uydurulan bir kavramdır” iddiasını tarihin çöplüğüne yollayan örnekleri irdeliyor.

Kemalizm’in bir sistem olarak devlet yapılanması ve birey üzerindeki laik inşasını çözümlüyor. Sac ayakları; adalet, siyaset, eğitim, kültür başta olmak üzere hayatın ve sistemin temel alanlarında yorumlanan ve yürürlüğe giren Kemalizm’in modernitesini ve vizyonunu ortaya koyuyor.

Alev Coşkun; 5-16 Mayıs 1935’te 4. CHP Kurultayında kabul edilen Parti Programı ve 1937’de Mustafa Kemal Atatürk’ün, 5. CHP Kurultayı için aldığı notlar başta olmak üzere; tüm yönleriyle Kemalizm gerçeğine Prof. Maurice Duverger, Georges Tongas, Francois Georgeon ve İlhan Selçuk gibi aydınların tarihe geçen vargıları temelinde de dikkat çekiyor.

CEYHUN ATUF KANSU’NUN İYİ ADAMI: MEHMET ALİ!

Şiirlerinin kaynağı hoşgörü, insanlık sevgisi, ulusal bağımsızlık ve doğa olarak nitelenen usta şair Ceyhun Atuf Kansu’nun İyi İnsan Mehmet Ali adlı çocuk kitabı da Cumhuriyet Kitapları arasında yerini aldı.

Anadolu’nun farklı yörelerinin mahalli rengini, sıkıntılarını, mutsuz insanlarını işlemiş ve özellikle hasta çocuklara dikkat kesmiş Kansu; İyi İnsan Mehmet Ali adlı çocuk kitabında da iyiliği, vicdanı, yalın sevgiyi, şefkati, güçlü empatiyi alıyor merkeze.

Örnek adamdır Mehmet Ali! Kimse kimseye hele çocuklara el kaldıramaz yanında... Kimseyi el olarak görmez, gözünde herkes eşittir... Yanlış yapanı tatlı dille, açık yüreklilikle uyarır… İnsandan ümidini kaybetmez... Kefeyi adaletli tartar, kul hakkına girmez...

Sözünde, işinde, yüreğinde dosdoğru bir adamın İyi Adam Mehmet Ali’nin öyküleri sadece çocuklara değil büyüklere de seslenen bir Ceyhun Atuf Kansu klasiği.

IŞIK KANSU’DAN ÇOCUKLARA ŞİİRLER

Ufukta Bora Alabora adlı kitabında yanlış yönetimlerle geleceği ipotek altına alınan ülkemizin; siyasi, sosyal ve ekonomik olarak getirildiği darboğazı açımlayan usta gazeteci Işık Kansu, TÜYAP 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarla buluşan “Serçe Konağı” adlı yeni kitabında ise çocuklara şiirlerle sesleniyor.

Okul Çocukları İçin Özel Hafta Şiirleri alt başlığıyla sunulan Serçe Konağı; Kansu’nun okullarda kutlanan ya da anılan özel günler ve haftaların, öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılabilmesi, algılanabilmesi, özümsenebilmesi için yazdığı çocuk şiirlerinden oluşuyor. Öğretmenler için de, derslerin işlenmesi sırasında kullanabilecekleri yardımcı bir kaynak niteliğinde.

ATAOL BEHRAMOĞLU’NDAN 19 MAYIS DERSLERİ

Çocuklar İçin 1919 Dersleri (19 Mayıs 1919’un 100. Yılında), usta şair yazar Ataol Behramoğlu imzasını taşıyor. Behramoğlu’nun; eğitimi zorlayıcı, bunaltıcı bir yaklaşımla ezberci yorumlara indirgeyen ve çocukları okuldan soğutan yanlış yöntemlere karşı yazdığı bir kitap.

Öğretmenlerin, anne babaların, büyüklerin çocuklara öncelikle kazandırmaları gereken bilincin; araştırarak, soru sorarak öğrenmenin, bilgi edinmenin, akıl yürütmenin can sıkıcı zorunluluk ya da ezbercilik değil; bir mutluluk, bir sevinç olduğunu vurguluyor Ataol Behramoğlu.

Başka Gökler Altında, Beyaz İpek Gibi Yağdı Kar, Kardeş Türküler, Yurdu Teninde Duymak ve Sivil Darbe kitapları da Behramoğlu’nun Cumhuriyet okurlarıyla buluşan diğer kitapları.

MUSTAFA BALBAY’DAN GÖÇ DALGASI!

Dokuzu Silivri Hapishanesinde olmak üzere kırk altı kitaba imza atan usta gazeteci Mustafa Balbay, özel önem verdiği araştırma kitaplarına bir yenisini daha ekleyerek, Mustafa Balbay’ın Göç Dalgası - Suriye Türkiye’ye Girdi adlı kitabını okurlarla buluşturdu.

Balbay, bu kez Suriye’de 2011’de başlayan iç savaşın Türkiye’ye olan etkilerini tüm yönleriyle kaleme alıyor. “Bir gün Suriye sorunu biter ama, bu iktidarın uyguladığı politikalarla Türkiye’nin Suriyeliler sorunu bitmez!” diyen Mustafa Balbay, AKP iktidarının ta başından bu yana yaptığı yanlışları bilgi ve belgeler ışığında ortaya koyuyor. İnsani yönlerinden küresel tuzaklara kadar Suriye’ye ilişkin yanıtı aranan pek soruya yanıtlar getiriyor.

Göç Dalgası - Suriye Türkiye’ye Girdi’nin temel amacını, gerçekleri bütün çıplaklığıyla ortaya koymak, çözüm için seçenekleri gündeme getirmek” olarak vurguluyor Mustafa Balbay.

MİNE G. KIRIKKANAT’TAN TARİHTE KADINA BAKIŞ!

Mine G. Kırıkkanat, Adı Öküzden Sonra Gelen adlı kitabında tarih boyunca kadına olan bakışı farklı coğrafyalardan, farklı dinlerden ve farklı düşünürlerden seçkilerle ele alıyor.

Schopenhauer’dan, Lord Byron’a; “erkek toplumu” hayali kuran Jean Jacques Rousseau’ya kadar onlarca dehanın kadına bakışının temeline iniyor.

Adı Öküzden Sonra Gelen; kadınının, tarih boyunca toplumsal yaşamdan uzak tutulmasına adeta bir başkaldırı niteliğinde. Kırıkkanat; kadının, kaba gücüyle olmasa da “zekâsıyla” her geçen gün bu egemenliği erkeğin tekelinden alışını ustaca anlatıyor.

ERENDİZ ATASÜ’DEN YABANCILAŞMAYA BAŞKALDIRI!

Edebiyatımızın önde gelen yazarlarından Erendiz Atasü, Yurdum Gurbet Olmasın - Kadın Özgürlüğü ve Aydınlanma Yazıları’nda; aydın ve yurttaş olmanın taşıdığı sorumlulukla, bir işaret fişeği yakarak Türkiye’nin sorunlarını irdeliyor. Yabancılaşmaya başkaldırırken, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ulusça bir işaret verildiğine dikkat çeken Erendiz Atasü; Yurdum Gurbet Olmasın - Kadın Özgürlüğü ve Aydınlanma Yazıları’nda, okurlarına çevremizi saran ve gün geçtikçe büyüyen “kültürel yozlaşmadan” arınmanın yollarını sunuyor.

ON SEKİZ YAZARDAN TEK ADAM ELEŞTİRİSİ

Cumhuriyet Kitapları’nca yeni yayımlanan kitaplardan biri de; Tek Adamcı Saray Düzeni - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Eleştirileri. Cumhuriyet Kitapları Yayın Koordinatörü Çağdaş Bayraktar’ın yayına hazırladığı kitapta yazılarıyla yer alan isimler ise şöyle:

Alev Coşkun, Hamdi Yaver Aktan, Mustafa Balbay, İlker Başbuğ, Orhan Bursalı, Yunus Emre, Barış Doster, Ersin Kalaycıoğlu, Sabih Kanadoğlu, Muhteşem Kaynak, Ümit Kocasakal, Emre Kongar, Ali Sirmen, Hakkı Uyar, Celal Ülgen, Barış Terkoğlu, Ece Güner Toprak, Hikmet Sami Türk.

A. ŞEVKET’TEN 38. ALAY KAHRAMANLARI

Yedek Teğmen A. Şevket’in kaleminden okuyacağınız Bağımsızlık Savaşı’nda 38. Alay’la Samsun’dan İzmir’e adlı kitap ise Bağımsızlık Savaşı’nda 38. Alay’la Samsun’dan İzmir’e bir tarihsel gerçekliğin anlatımı.

İstanbul Askeri Matbaası’nda 1941’de basılmış ve üstünde “121 Sayılı Askeri Mecmua lahikasıdır” (121 Sayılı Askeri Dergi ekidir) yazılı kitap, Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın hangi koşullarda verildiğinin, halk ordusunun içinde işgalcilere karşı göğüs göğüse çarpışan bir yedek teğmenin kaleminden aktarımı.

Işık Kansu’nun değerlendirmesiyle, “Ayağında çarıkla Samsun’dan İzmir’e değin yürüyüp bu ülkeyi kurtaran Yedek Teğmen A. Şevket’in bugün şehit düştüğü yerde, Çaldağı eteklerinde yatan er Mehmet’in, daha künyesi bölük defterine kaydedilemeden toprağa düşen yedek subay Raci’nin öyküleri, 23 Nisan gibi, 19 Mayıs gibi, 29 Ekim gibi bayram olmaktan çıkarılmaya çabalanan 30 Ağustos’un zafer uğultusunu yeniden taşıyor günümüze...”

SENATÖR ZİYA GÖKALP!

Cumhuriyet Kitapları’nın önemle üzerinde durduğu kitaplarından biri de, Senatör - Bir Cumhuriyet Senatörünün Anıları. Kitapta, Türk siyasetinin birçok kritik aşamasında katılımcı, hatta belirleyici olan Cumhuriyet Senatörü ve akademisyen Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim’in anıları son yetmiş yılın kritik gelişmelerine tanıklık sağlıyor.

Senatör, okurları başlıca şu soruların yanıtlarına ulaştırıyor:

“Atatürk’ten sonra devam ettirilmek istenen toprak reformu ve kooperatifçilik mücadelesine kimler neden karşı çıktı? İnönü, Baykal, Ecevit üçgeninin bilinmeyenleri neler? Ecevit’in olaylı Kayseri mitinginde neler yaşandı? Vedat Dalokay’ın aday ve belediye başkanı olma süreci nasıl gelişti? Kooperatifçilik Kıbrıs Barış Harekâtında nasıl işe yaradı? Büyük tartışma yaratan “Çankaya Toplantıları” hangi amaçla ve nasıl başladı? Katılımcılar kimlerdi?”

FİGEN ATALAY’DAN ANNE-BABALIK REHBERİ

Cumhuriyet Kitapları’nca yayımlanan yeni kitaplardan biri de deneyimli gazeteci, eğitim yazarı Figen Atalay’ın çocuklu hemen tüm evlerde yaşanan ortak sorunlardan, çatışma konularından yola çıkarak kaleme aldığı, 100 Soruda Anne-Babalık Rehberi – Kahvaltıda Dondurma.

1. sınıfa başlayacak çocuğunuz okula gitmek istemezse ne yapmalısınız? Ödevine ne kadar yardım etmelisiniz? Cep telefonunu kaç yaşında almalısınız? Ergen çocuğunuzla iletişimi nasıl sağlıklı tutarsınız? Çocuğunuz okuldaki zorbalardan biri mi yoksa? Ya da zorbalığa uğruyor olabilir mi? Çocuğunuzun her dediğini yapmamayı nasıl başaracaksınız? Ona gününü planlamayı nasıl öğreteceksiniz? Alanlarında en yetkin uzmanlar, bunun gibi yüz sorunun yanıtını Atalay’a değerlendiriyor.