Cumhuriyet Pazar'da bu hafta
Cumhuriyet Pazar'ı gazetenizle birlikte yarın bayinizden istemeyi unutmayın. Keyifli okumalar...
Bu hafta pazar konuklarımızdan biri müzisyen Niyazi Koyuncu. Kendisiyle hem 15. ölüm yıldönümünü geride bıraktığımız abisi Kazım Koyuncu’yu hem de Karadeniz'deki doğa talanını konuştuk. O şimdi Hopa'da, üç ay İstanbul'da kapalı kaldıktan sonra yaylalarda özgürlüğün tadını çıkarıyor.
Emrah Kolukısa, yeni şarkısıyla Onur Haftası'na damga vuran Nuri Harun Ateş'le söyleşti. Ateş, "Ayrımcılığın her zaman binbir çeşidi olmuş tarihte.. yaz yaz bitmez bu ilkel dürtünün tezahürleri" diyor.
Özlem Yüzak, Prof. Dr. Cem Say'le yeni çıkan Yeni Dünya Yeni Ağ kitabını konuştu.
Tuğba Özer, İBB'nin işe aldığı kadın cankurtaranlardan Şile'de görev yapan Doğa Yağcı ile söyleşti.
Figen Yanık: Bozcaada kurabiyesi ABD yolunda
Vecdi Seviğ: Vişne reçeli
Merve Saatçi: Yazın vazgeçilmezi dondurma
Deniz Yavaşoğulları: Bir dostluk hikayesi #Patigünlükleri
Figen Atalay: Günlük tutun stres atın
Hazal Ocak: Kent bostanlarıyla doğaya dönüş
Mustafa K. Erdemol: Diz çökme deyip geçmeyin
Ali Erdenur: Gel külahı paylaşalım
Gamze Akdemir: Bilip bilmediklerimiz
Elçin Poyrazlar: 18 yıllık *Dislike
Enver Aysever: Meyhaneler, yazarlar, edebiyat
Arif Kızılyalın: Ayvalık, Cunda... Tatilin adı kaldı
Çevrimiçi sanat ajandası, mini kişilik testi...
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu
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