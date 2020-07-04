Cumhuriyet Pazar'da bu hafta

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 11:04

Bu hafta pazar konuklarımızdan biri müzisyen Niyazi Koyuncu. Kendisiyle hem 15. ölüm yıldönümünü geride bıraktığımız abisi Kazım Koyuncu’yu hem de Karadeniz'deki doğa talanını konuştuk. O şimdi Hopa'da, üç ay İstanbul'da kapalı kaldıktan sonra yaylalarda özgürlüğün tadını çıkarıyor.

Emrah Kolukısa, yeni şarkısıyla Onur Haftası'na damga vuran Nuri Harun Ateş'le söyleşti. Ateş, "Ayrımcılığın her zaman binbir çeşidi olmuş tarihte.. yaz yaz bitmez bu ilkel dürtünün tezahürleri" diyor.

Özlem Yüzak, Prof. Dr. Cem Say'le yeni çıkan Yeni Dünya Yeni Ağ kitabını konuştu.

Tuğba Özer, İBB'nin işe aldığı kadın cankurtaranlardan Şile'de görev yapan Doğa Yağcı ile söyleşti.

Figen Yanık: Bozcaada kurabiyesi ABD yolunda

Vecdi Seviğ: Vişne reçeli

Merve Saatçi: Yazın vazgeçilmezi dondurma

Deniz Yavaşoğulları: Bir dostluk hikayesi #Patigünlükleri

Figen Atalay: Günlük tutun stres atın

Hazal Ocak: Kent bostanlarıyla doğaya dönüş

Mustafa K. Erdemol: Diz çökme deyip geçmeyin

Ali Erdenur: Gel külahı paylaşalım

Gamze Akdemir: Bilip bilmediklerimiz

Elçin Poyrazlar: 18 yıllık *Dislike

Enver Aysever: Meyhaneler, yazarlar, edebiyat

Arif Kızılyalın: Ayvalık, Cunda... Tatilin adı kaldı

Çevrimiçi sanat ajandası, mini kişilik testi...

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu