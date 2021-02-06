Cumhuriyet Pazar’da bu hafta

Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Caroline Koç ile yurtdışında da beğeni kazanan ev tekstili markası Haremligue İstanbul’u ve kadına yönelik şiddeti konuştuk. Koç, “Hiçbirimiz sorunlardan muaf değiliz. Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir” diyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2021 Cumartesi, 15:10
Cumhuriyet Pazar’da bu hafta
Abone Ol google-news

Keman virtüözü ve şarkıcı Melisa Uzunarslan, salgında müzisyen olmayı ve yeni albümü ‘Büyük Buhran”ı anlattı. 

Özlem Yüzak, Gülseren Onanç'la Ses Derneği'nin 'Ülkemi ben yönetsem" projesini konuştu.

Ataol Behramoğlu, 100. doğum yılında Necati Cumalı’yı yazdı.

Mustafa K. Erdemol’dan Bernie Sanders’in o fotoğrafı 

Özge Mumcu Aybars’tan Melih Bulu olayı

Enver Aysever’den Kadıköy yalnızlığı…

Zülal Kalkandelen’den mutfakta devrim zamanı…

Emrah Kolukısa’dan Simone Ston’un gerçek bir olaydan hareketle çetiği filmi The Dig…

Vecdi Seviğ: Cahit Kayra

Figen Atalay'ın Rehber Odası, Deniz Yavaşoğulları'ndan Pati Günlükleri, Otobüstekiler, TEMA'nın desteğiyle Prof. Ünal Akkemik editörlüğünde çıkan "Türkiye'nin Bütün Ağaçları ve Çalıları kitabı, sanat ajandası…

Hepsi yarın Cumhuriyet’le birlikte


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler