Bu haberde kamu yararı var

19 Temmuz 2021 Pazartesi

Cumhuriyet bugün gazetemizle ilgili önemli bir kararı manşetine taşıyarak okurunun karşısına çıkıyor. Bu karar Türk basınını da yakından ilgilendiriyor...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazetemizi bir süre önce Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) şikâyet etmişti. Konu, tahmin edeceğiniz gibi “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberdi. Altun, hakkında yaptığımız haberleri “Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırı” olduğu gerekçesiyle şikâyet etmiş, dilekçesinde de “şeref ve haysiyeti ihlal edici ve gerçeğe aykırı mahiyette yayın yapıldığı” iddiasında bulunmuştu.

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Ve karar çıktı... Ayrıntılarını iç sayfalarımızda okuyacaksınız... Biz, gerekçeli kararda haberlerimizle ilgili yer alan önemli noktaları kısaca sıralayalım:

- Haberde kamu yararı var...

- Basın özgürlüğü, kişilik hakları karşısında daha ağır basar...

- Bir haber veya yazının kamuoyu bilgilendirme değeri ne kadar yüksekse kişinin söz konusu haber veya makalenin yayımlanmasına o kadar boyun eğmesi gerekir...

- Söz konusu bilgiler güncellik unsuru taşıdığından, somut olayın haber değeri taşıdığı kuşkusuzdur. Haberin gerçeklik ve güncellik kriteri açısından, haber verme hakkının kişilik hakkına baskın geldiği değerlendirilmektedir...

- Haberin veriliş biçiminde dil, ifade ve vurgu yönünden de hakaret, aşağılama ve benzeri bir durum söz konusu olmadığından amaç, araç ile öz ve biçim arasındaki dengenin gözetildiği değerlendirilmiştir...

- İlgili kişinin özel hayatın gizliliğini ve kişilik haklarını ihlal edici nitelikte içerik barındırmadığı dolayısıyla (haberin) ifade özgürlüğünün bir yansıması olan basın özgürlüğü çerçevesinde işlendiği sonucuna varılmıştır...

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“Basın özgürlüğünün ağır bastığı” bu karardan aylar önce, Basın İlan Kurumu, gazetemize ağır resmi ilan kesme cezaları verdi. Uygulanan kararlarla gazetemiz ekonomik darboğaza sokulmak istendi. Böylesi ağır bir yaptırıma imza atan Basın İlan Kurumu yöneticilerini, KVKK’nin bu kararını satır satır okumaya davet ediyoruz...

Arkadaşlarımız Hazal Ocak, Vedat Arık, Olcay Büyüktaş ve İpek Özbey bu haber nedeniyle açılan davada 4 yıldan 14 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle yargılanıyor. 1 Aralık 2021’deki duruşmada karar verecek mahkeme heyeti de söz konusu kararı incelemeli...

Sözün özü, iktidarlar gelip geçicidir. Kararlar iktidarın gücüne göre değil, hukuka, adalete ve demokrasi kriterlerine göre alınmalı, uygulanmalı. Tarih, iktidarın gücüne boyun eğenleri değil, hukuka bağlı kalanları yazacak!