Haberin gücü...

26 Temmuz 2021 Pazartesi

Okurumuza söz vermiştik... Bayram boyunca ses getirecek özel haberlerle, manşetlerle gazetemizin gerçek sahibinin karşısına çıkacak, onları selamlayacaktık... Öyle de yaptık... İşte bayram haftası manşetlerimiz:

19 Temmuz Pazartesi: Kuşkusuz bu bir haberdir...

20 Temmuz Salı: Kıyağın faturası 313 milyon lira...

21 Temmuz Çarşamba: Taliban’a güzelleme...

22 Temmuz Perşembe: FETÖ borsası vurdu, herkes sustu...

23 Temmuz Cuma: Demirören’in değil İBB’nin peşine düştü...

24 Temmuz Cumartesi: Sürgün yolları...

25 Temmuz Pazar: “Yavru külliye” isyanı...

Muhabirlerimiz İstanbul’dan Hazal Ocak, Zehra Özdilek, Ece Piroğlu; Ankara’dan Mustafa Çakır, Erdem Sevgi, yazarımız Barış Pehlivan özel haberleriyle fark yarattı. Özel haberle yetinmeyen arkadaşlarımız, sorgulayan, gelişmeler karşısında halkına karşı uyarıcı görevini yapan sorumlu bir habercilik anlayışını örnekleriyle sergiledi.

SORUYORUZ...

Hukuk devletinden, adaletten hızla uzaklaşan Türkiye’de, AKP iktidarının ısrarla yanıtsız bıraktığı soruları unutturmamak adına bu pazartesi de birinci sayfamızdan bir kez daha anımsatıyoruz, soruyoruz...

1- 128 milyar dolar nerede?

2- 10 bin dolar alan siyasetçi kim?

3- 750 milyon dolar ödendi mi?

4- Cüppeli neden hâlâ görevde?

5- SBK’ye kimler kol kanat gerdi?

Karapara aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’ın yargılandığı davadaki skandallar, yurtdışına kaçış süreci aylardır açıklığa kavuşmazken AKP siyasal iktidarı soruları sumen altı ediyor, yanıtlamıyor. Bir bakıma AKP iktidarı, bu sorular karşısında yanıt veremez duruma düşmüş bulunuyor...

Cumhuriyet, muhabirleriyle, yazarlarıyla gerçeğin peşinden koşmaya; halkın merak ettiği, iktidarın ısrarla yanıtlamaktan kaçındığı can alıcı soruları sormaya devam edecek!..