"CZN Burak'ın Dubai şubesi Covid-19 kısıtlamalarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı"

13 Şubat 2021 Cumartesi, 16:32

Dubai Medya Ofisi, "Covid-19 ihtiyati tedbirlerine uymadığı" gerekçesiyle" Dubai'deki ünlü bir restoranın kapatıldığını duyurdu. Bulanıklaştırılmış görüntülerdeki restoranın Instagram'da 20 milyonun üzerinde takipçisi olan ünlü Türk şef CZN Burak'a ait olduğu iddia edildi.

Esquireme'de yer alan haberde, kapanışın henüz resmi olarak açıklanmadığı ve restoranın da kamuoyuna bu yönde bir duyuru yapmadığının altı çizildi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda restoranın şu an için kapalı olduğu doğrulandı.

Kısa bir süre önce Dubai şubesini açan CZN Burak, ilk ayında futbolcu Cristiano Ronaldo ve oyuncu Steven Segal gibi ünlüler de dahil olmak üzere 45.000'den fazla müşteriye hizmet verdi.