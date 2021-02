"CZN Burak'ın Dubai şubesi Covid-19 kısıtlamalarına uymadığı gerekçesiyle kapatıldı"

Dubai Medya Ofisi, "Covid-19 ihtiyati tedbirlerine uymadığı" gerekçesiyle" Dubai'deki ünlü bir restoranın kapatıldığını duyurdu. Bulanıklaştırılmış görüntülerdeki restoranın Instagram'da 20 milyonun üzerinde takipçisi olan ünlü Türk şef CZN Burak'a ait olduğu iddia edildi.

.@DMunicipality, in cooperation with @Dubai_DED & @dubaitourism, closes a famous restaurant in #Dubai for not adhering to Covid-19 precautionary measure. pic.twitter.com/ZLAidYgyEY