Dağlık Karabağ: Times'a göre NATO, Erdoğan'ın bölgeyi alevlendirmesini dizginlemeli

29 Eylül 2020 Salı, 12:34

Reuters

İngiliz Times gazetesi, Dağlık Karabağ'da Ermeni ve Azeri güçlerinin çatışmasını ele aldığı başyazısında, "NATO'nun, Türkiye'nin uzun süredir devam eden bir tartışmayı alevlendirmesini dizginlemesi gerektiğini" yazdı.

"Aynı topraklar üzerinde hak iddia eden devletler arasında, nadiren çözüm olur. Bunun yerine sonuçlar olur" diyen Times, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ'ın da böyle bir sorun olduğunu kaydediyor.

Times, gerilimin periyodik çatışmalarla ve ufukta sorunu çözecek bir barış anlaşması olmadan 30 yıldır devam ettiğini söylüyor.

Gazete, "Yeniden çatışma çıktı ve kötüleşebilir" derken, "komşu ülkeleri de dahil ettiğinden tartışmanın normal bir sınır çatışmasından çok daha tehlikeli olduğunu" vurguluyor ve "Gerilim, özellikle Azerbaycan'ın müttefiki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından körükleniyor. NATO müttefikleri, Erdoğan'ı değişken hareketlerinin barışa tehdit oluşturduğuna ikna etmeli" diyor.

Başyazıda Dağlık Karabağ sorununun tarihini ve son gelişmeleri de özetleyen gazete, sorunun "hem Ermenistan hem de Azerbaycan'da ulusal şevki harekete geçirdiğini ve hükümetlerin destek almasına yardımcı olduğunu" belirtiyor.

'İnsani krize ve ekonomik şoka yol açabilir'

Ancak bunun yine de yerel bir sorun olmadığını vurgulayan Times, Rusya'nın Ermenistan ile askeri ittifakı bulunduğunu, Türkiye'nin Azerbaycan'ın müttefiki olduğunu ve İran'ın her iki ülkeyle de sınırı olduğunu hatırlatıyor.

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Gazete, daha büyük bir çatışma ihtimalinin, insani kriz ve bölgenin son 30 yılda dünya piyasalarına hizmet veren bir petrol ve doğalgaz hattı olarak daha da önem kazanması düşünüldüğünde ekonomik şok anlamına geleceğini vurguluyor.

'ABD'nin çekilmesi barış çabalarına yardımcı olmadı'

Gazete şöyle devam ediyor:

"ABD'nin bölgeden çekilmesi barış çabalarına yardımcı olmadı. Bu çekilme, Azerbaycan'ı bir askeri saldırı düzenlemesi için cesaretlendirdi. Aynı zamanda, Erdoğan'ın milliyetçi söylemini yükseltmeye teşvik etti. Bu bölge için bir tehdit ve NATO'nun Ankara'daki müttefikini düzenlemekte hayati önemde bir rolü var.

"Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ın kendi kendini yönetme hakkı ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünde ısrarı gibi rakip iddialara kolay bir çözüm yok. Bütün bunlar, yine bir ateşkesin sağlanması ve uyulmasıyla yapılabilir. Batı bölgeye ilgi göstermezse, Erdoğan kendisini büyük gösterme ve kışkırtıcı faaliyet şansını görecektir. Bir uluslararası kriz döneminde barış ve istikrar için bunlar dizginlenmeli.



