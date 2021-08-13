Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

13 Ağustos 2021 Cuma, 02:09

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 00.58’de merkez üssü Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'ya 49.25 kilometre uzaklıktaki depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.