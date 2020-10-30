David Bowie’nin 74. yaşına özel etkinlik: 'A Bowie Celebration: Just for one day!'
Uzun süre boyunca David Bowie’nin piyanisti olan Mike Garson, 2016 yılında hayatını kaybeden Bowie’nin 74. doğum gününde "A Bowie Celebration: Just for one day!" etkinliği düzenleyecek.
Fotoğraf: Reuters
Mike Garson’un düzenleyeceği "A Bowie Celebration: Just for one day!" etkinliğine Perry Farrell ve Tony Visconti de konuk olacak. Trent Reznor, Billy Corgan, Gary Oldman, Macy Gray ve daha fazlasının yer alacağı David Bowie’yi anma konseri, 8 Ocak 2021'de, sanatçının 74. doğum gününü kutlamak üzere canlı olarak yayımlanacak.
Etkinlik David Bowie ile çalışma gerçekleştirmiş kişileri Bowie şarkılarını yeniden yorumlamak üzere bir araya getirecek. Diğer konuklar arasında Lena Hall, Bush’dan Gavin Rossdale, Def Leppard’dan Joe Elliott ve The Cult’dan Ian Astbury’nin yanı sıra Bowie’nin uzun süredir yapımcısı Tony Visconti ve Garson’un son turnesine dâhil olan ortak çalışanları, Gail Ann Dorsey yer alıyor.
Garson bir basın açıklamasında etkinlik özelinde şunları söyledi: "Planladığımız şey, David’in kariyerinin her döneminden en yetenekli müzisyenlerin yanı sıra birçok farklı türden olağanüstü sanatçıların yer aldığı harika bir gösteri. David’in şarkılarının farklı yorumlarını, bazılarını ise daha önce hiç duyulmamış tamamen yeni düzenlemelerle duyacağız."
Etkinliğe canlı katılmak isteyenler için biletler 20 dolardan başlayan fiyatlandırmayla satışa sunuldu. Etkinlik yayından sonraki 24 saat boyunca izlenebilecek.
Kaynak: Artfulliving
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