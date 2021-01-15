Davutoğlu: "Erdoğan ve Bahçeli'den kınama bekliyoruz"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saldırıya uğrayan Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Davutoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de saldırıyı kınayan bir açıklama beklediklerini vurguladı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da bir grubun saldırısına uğrayan partisinin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Özel bir hastanede tedavisi süren Özdağ'ı akşam saatlerinde ziyaret eden Davutoğlu, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.
Davutoğlu, Özdağ'ın cuma namazına gitmek üzere evden çıktığı anda silahlı ve sopalı 5 kişi tarafından saldırıya uğradığını belirterek, "Ciddi bir kan kaybı ile hastaneye kaldırılmıştı. Biraz önce kendisiyle ve başhekimimizle görüştük. Hepimizin kaygı duyduğu şekilde kafa travmasına benzer bir durum yok. 17 dikiş atıldı. Yarın sabah da ortopedik bir ameliyat geçirecek." dedi.
Gelecek Partisinin tüm kadrolarıyla bu saldırıya tepki gösterdiğini belirten Davutoğlu, "Birçok siyasi lider, bizzat beni de arayarak birçoğu da yaptığı açıklamalarda bu saldırıyı kınadılar ve desteklerini ifade ettiler." bilgisini paylaştı.
Davutoğlu, "millet, demokrasi ve insan düşmanı bir mahfilin" bu saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyerek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de saldırıyı kınayan bir açıklama beklediklerini vurguladı.
Gelecek Partisi olarak, bu saldırı ile ilgili hukuki tahkikatı yapacaklarını dile getiren Davutoğlu, "Hukukçularımız harekete geçecek. Bütün siyasi liderlerden ve sorumluluk sahibi sivil toplum kuruluşlarından destek bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Davutoğlu, açıklamasının sonunda partililere provokasyonlara kapılmaması çağrısı yaptı.
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