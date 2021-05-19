Davutoğlu, Gülen'le yaptığı görüşmeyi anlattı

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:06

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yıllar önce FETÖ lideri Fethullah Gülen'le gerçekleştirdiği görüşmeyi anlattı.





Ahmet Davutoğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sunduğu "Özel Röportaj" adlı programa konuk oldu. Davutoğlu burada, Cuhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, gazeteci Emin Çapa ve Halk TV Haber Koordinatörü Bengü Şap'ın sorularını yanıtladı.

Barış Terkoğlu, Davutoğlu'nun ABD'nin Pensilvanya eyaletine gittiği yılları hatırlattı ve "Pensilvanya'ya devletin bilgisi dahilinde gitmek ne demek?" diye sordu. Terkoğlu, "Mehmet Ağar gibi isimler görevlendirmek açısından doğru isimler mi" diye ekledi.

"BU GÖREVİ BANA BAŞBAKAN VERDİ"

Davutoğlu, "Mehmet Ağar doğru mu değil mi o görevi verecek olan kişi takdiridir. Kararı kimin verdiğini bilmediğim için doğru ve yanlış demem doğru olmaz" dedi ve şunları söyledi:

"Türkiye'nin özellikle dış politikası konusunda uluslararası alanda Türkiye'yi zora sokacak yayınlar yapmaya başladılar. MİT TIRlarına yapılanlar benim görüşmemden 4 ay sonra olmuştur. 7 Şubat 2012'de Hakan Fidan çağrıldıktan sonra devlette temizlik yapılması gerektiğini ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da söyledim. Sayın Erdoğan'da MİT müsteşarına 'gitme' dedi ama ben kendi bakanlığımdan sorunlu olduğum için Feridun Sinirlioğlu'nu çağırarak 'Buna karşı tedbir alacaksınız' dedim"

Davutoğlu Fethullah Gülen gerçekleştirdiği görüşmeyi şöyle anlattı:

"Birleşmiş Milletler'e giderken Erdoğan ile FETÖ'nün yurt dışındaki propagandalarını ve Türkiye'de bir devlet haline dönüşmelerini nasıl engelleyeceğimizi değerlendirdik. Vardığımız sonuç FETÖ'nün Türkiye'ye getirilmesi gerektiği yönündeydi. Fethullah Gülen ile Türkiye'ye dönmesi için konuştum. Bu görevi bana başbakan verdi. Başbakana iyi niyetli olmadıklarını söyledim. Ben Fethullah Gülen'e Türkiye'ye gelmesi gerektiğini söyledim. 28 Şubat şartlarında çıktınız ama şu an Türkiye'de 28 Şubat şartları yok dedim.

Gülen, 'Ben medyadaki durumdan haberdar değilim' dedi. Geçiştiren bir ifadeyle gelmesi gereken bir durum olmadığını söyledi. Aldığım hissiyat gelmeyeceği yönündeydi, bunu Başbakan Erdoğan'a söyledim. Tedbir almakta fayda var dedim. Bu aşamada bu konuyla ilgili Erdoğan ile aramızda görüş ayrılığı yaşanmadı, benim görevim de bitmiş oldu. Erdoğan, benim kendisinin talimatı dahilinde gittiğimi söylemişti."