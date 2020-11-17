Davutoğlu’ndan Covid-19 önerisi: “Egonuzun değil, bilimin sesini dinleyin”

17 Kasım 2020 Salı, 14:53

Davutoğlu, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Reform" açıklamasını sert bir dille eleştirdi. Davuoğlu, "Hayırdır. Öncelikle iktidarınızdaki bu zig zagları milletimize anlatın. Dün demokrasinin d’sinden, dün hukuk devletinin h’sinden korkan bu iktidara bugün ne oldu? Yine mi dış mihrak etkisi yoksa. Bu nasıl bir zillettir. Bu millete karşı işlenmiş ağır bir suçtur" dedi.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

“COVİD’DE EKSİK OLAN ŞEY ŞEFFAFLIK”

Bilim Kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı tarafından kamuoyuna açıklama yapılmayacağı söylenmiş, ardından somut tedbirler alınması gerektiğini ifade eden yazılı açıklama yapılmıştır. Bugüne kadar Bilim Kurulu toplantılarından sonra Turkuaz tablo önünde kamuoyunu bilgilendiren Sağlık Bakanı neden yazılı ve muğlak bir açıklama yapmıştır. Vakaların en çok görüldüğü İstanbul'da kamu hastanelerinde hemen tüm servisler ve Yoğun Bakım Üniteleri Covid servisleri haline getirilmiştir. Sağlık Bakanlığı kamu ve özel tüm hastanelerde yoğun bakım yatakları için yüzde 69.9 doluluk olduğunu açıklamasına rağmen İstanbul'da yüzde 100 dolu olduğu, yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların acil servislerde sıra beklemesinden anlaşılmaktadır. İstanbul'da görülen vakalar sebebiyle Kırklareli ve diğer çevre illerin hastanelerinde de yoğun bakım üniteleri dolmuş olduğu bildirilmektedir. Hastanelerde her gecen gün doktorlar hemşireler ve sağlık çalışanları üçer beşer covide yakalanmakta ve gün gün tükenmektedirler. Gördüğünüz gibi eksik olan şey yine açıktır: Şeffaflık, şeffaflık ve yine şeffaflık!





“EGONUZU DEĞİL BİLİMİN SESİNİ DİNLEYİN”

Ekonomik verilerin eski bakan tarafından TÜİK üzerinden saklanması nasıl tabloyu iyileştirmediyse korona konusunda gizlediğiniz rakamlar da çözüm üretmez. Bir gün gerçek ortaya çıktığında bir başka sosyal medya hesabıyla yeni bir bakan istifası duymak istemiyorsanız bırakın Bilim Kurulu görevini yapsın ve siz egonuzun değil bilimin sesini dinleyin. Sağlık Bakanı’nın inandırıcılığı ve güvenilirliği sorgulanır hale gelmiştir. Aşı çalışmaları ne kadar ümit verici olsa da üretici firmaların da ifade ettiği gibi, en iyimser tahminlere göre bile 2021 Kasım, Aralık aylarından önce vatandaşlarımızın yaygın olarak kullanımına hazır hale gelemeyecektir.

“18 GÜNLÜK İKTİDAR MI?”

Eğer manşetleri, haberleri ve ülkenin başındakilerin açıklamalarını ciddiye alırsanız şöyle bir manzara ile karşı karşıya olduğumuzu düşünebilirsiniz: Yeni bir iktidar göreve gelmiş, ülkenin yıllarca içinde bulunduğu sıkıntıları dile getiriyor, bir enkaz aldıklarını söylüyorlar, yeni dönemde bir 'reform seferberliği' başlatarak geçmişin bütün yanlışlarını, sorunlarını ve krizlerini çözecekler. Bunu özetlemek için de Cumhurbaşkanı vatandaşa 'acı reçete” yazmak zorunda olduklarını söylüyor. Bizde de Sayın Erdoğan’a yeni görevinde başarılar dilememizi bekliyorlar. Erdoğan’ın ülkeyi iflasa sürükleyip 'hakkımızda hayırlısı olsun' diyerek kaçıp giden Ekonomi Bakanı’ndan teslim aldığı enkazı kaldırması için bizim de 'hakkınızda hayırlısı' dememizi bekliyorlar. Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir. Ne bekliyorsunuz 18 yıllık iktidara hiçbir şey olmamış gibi 18 günlük iktidar muamelesi mi yapalım? Kendinize gelin.

“KENDİNİ İNKAR ET, REFORM SEFERBERLİĞİ OLSUN”

Bu enkazın üstünü örtecek kılıf bulamazsınız. Hele lafla bu enkazın üstünü, bu yıkımın üstünü hiç örtemezsiniz. Üstüne üstlük laflarınız da kendinizi inkardan ibaret. Şu çelişkiye bakar mısınız: Erdoğan kendisini inkar ettikçe işler iyiye gidecekmiş. Düne kadar söylediklerinden ve yaptıklarından vaz geçerse işler iyiye gidecekmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhalefet ederse ülke düzlüğe çıkacakmış. Düne kadar ne yapıyorsa onlardan vaz geçerse ekonomi düzelecekmiş. Böyle bir yönetim olabilir mi? Böyle bir devlet ciddiyeti olabilir mi? Düne kadar yaptığın, söylediğin, dillendirdiğin ne varsa tam tersini söyle bunun ismi reform seferberliği olsun! Kendini inkar et, ismi reform seferberliği olsun!

“ZİKZAKLARI MİLLETİMİZE ANLATIN”

Sayın Erdoğan yeni bir reform seferberliğinden bahsediyor. Hayırdır. Öncelikle iktidarınızdaki bu zikzakları milletimize anlatın. Dün demokrasinin d’sinden, dün hukuk devletinin h’sinden korkan bu iktidara bugün ne oldu? Yine mi dış mihrak etkisi yoksa. Bu nasıl bir zillettir. Bu millete karşı işlenmiş ağır bir suçtur.

“BORÇ EN AZ 2 KİŞİLİK, ERDOĞAN VE ALBAYRAK BORCU”

2016’dan beri millete birikmiş bir borcunuz var. Bu borç en az iki kişilik bir borç, Erdoğan ve Albayrak borcu. Siz önce Erdoğan-Albayrak 'parti-kamu-özel sektör devletinin' hesabını verin millete. Kaç liraya mal oldu sizin bu devletiniz. Evet milli gelirimiz 1 trilyon dolara bu sene çoktan ulaşacakken Erdoğan-Albayrak kamu-özel sektör devleti yüzünden 600 milyar dolarlara inmiş oldu. Önce millete kaybolan, heder olan, çarçur ettiğiniz 300 milyar doların hesabını verin. Erdoğan ve Albayrak felaketinin, faturasının hesabını vermeden zeytinyağı gibi üste çıkıp bir de utanmadan reformdan bahsedemezsiniz.

ACİL YAPILMASI GEREKENLER

Ülkemizi kasıp kavuran pandeminin kontrol altına alınabilmesi için acil olarak atılması gereken adımlar bellidir. Biz Dünyada sağlıkta bir numarayız, Amerika ve Avrupa çok kötü durumda savunmasından vazgeçmek ve gerçek tabloyu açıkça kamuoyu ile paylaşmak. Sorumluluğu halka yükleme konforu yerine iş birliğini teşvik ederek maske mesafe ve hijyene uyumu arttırmak.