Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Açıkla, kim bunlar?

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:12

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Bartın Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen il kongresine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Davutoğlu, Hükümet'e yönelik eleştirilerde bulunurken ekonomi gündemiyle ilgili iktidarın "dış mihraklar" söylemine sarılmasına tepki göstererek "Şu dış mihrakların adını bir koyalım. Kimdir bunlar? Söyleyin hep birlikte mücadele edelim." diye seslendi.

Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"REİS TRUMP MI?"

"Dışişleri Bakanlığı yapmış ve bu konuda tezler yazmış biri olarak, soruyorum; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı'nı ‘emperyalizme' karşı korumak için neredeyse cihat ilan etmiş olanlara sesleniyorum, şu dış mihrakların adını bir koyalım.

Kimdir bunlar? Söyleyin hep birlikte mücadele edelim. Yandaş gazetelerinizin ‘Reis Trump' diye övgüyle bahsettiği Amerikan Başkanı mıdır dış mihrak? Sürekli dostluk mesajları verdiğiniz Rusya mıdır? Avrupa mıdır?

Yoksa kapılarına gidip Washington'da, İngiltere'de SWAP işlemi için merhamet dilendiğiniz FED Amerikan Merkez Bankası mıdır, İngiliz Merkez Bankası mıdır?

Çıkın söyleyin, kimdir? Elinizde istihbarat var. Söyleyin bilelim ona karşı omuz omuza mücadele edelim. Vereceğiniz her mücadelede yanınızdayız."

"SAYIN ERDOĞAN HAKLIYDI"

"Hiçbir şekilde Türkiye'ye oyun oynayan hangi dış mihrak varsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin başında kim olursa olsun iktidarın yanında oluruz. Libya politikanızın arkasında hiç tereddüt etmeden durduk. Haklıyız, Doğu Akdeniz politikanızın arkasında duruyoruz. Ama çıkın açıklayın kim bu dış mihraklar?

Dış mihrak öyle bir hayalet ki tanımlanamıyor. Ama aynı Sayın Erdoğan, 2001'de 2002'de ‘dış mihrak' argümanına karşı çıkıyordu ve haklıydı. Bir dış mihrak varsa ve Türkiye'ye karşı oyun oynuyorsa o dış mihrakın oyununu bozmak da bugünkü iktidarların asli öncelikli görevleridir. Dış mihraklardan bahsedip, onların oyunları göremeyenler ülkeyi yönetemezler."











