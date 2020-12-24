Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: "Dış mihrak ya kendisidir ya da damadı"

24 Aralık 2020 Perşembe, 16:51

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.





Açıklamalarında Merkez Bankası'nın faiz artırma kararına değinen Davutoğlu "Güya faizi istismar ederek, dini değerlerimizi istismar ederek faiz yasağı üzerinden bir söylem geliştiren sayın cumhurbaşkanı kendi damadının bıraktığı kötü miras üzerinde yaklaşık 40 gün içinde 675 baz puan faiz artırdı" diye konuştu.

Diğer ülkelerde faizlerin bu düzeyde olmadığını belriten Davutoğlu son dört yıldır sürüdürülen faiz politikalarının bu sonucu doğurduğunu kaydedederek "Bu faturayı milletin önüne koyanlar hesap vermek zorundadırlar" dedi.

2016'da kendi hükümetleri döneminde faizin 50 milyar TL civarında 2021 bütçesinde faiz harcamaları 180 milyar TL olduğunun altını çizen Davutoğlu şunları söyledi:

Peki nerede kaldı halka dönüp ayet hadis okumalar? Nerede kaldı faiz lobisi, dış mihraklar diyerek dikkati dışarıya çekme? Nerede kaldı faiz lobisi, dış mihraklar diyerek dikkati dışarıya çekme?

Bir yıl önce dış mihrak, faiz lobisi diyerek Türkiye'nin yaşadığı bütün bunalımların sebebi olarak bunu göstermişse Sayın Cumhurbaşkanı dış mihrak ya kendisidir ya da damadı. Cumhurbaşkanının affına mazhar olan Hazine ve Maliye Bakanı rahat köşesinde konfor içinde yaşayacak. Bu faiz yükünün altında fakir halk kesimleri ezilecek. Bu mudur adalet? Bu mudur muhafazakarlık?

BAHÇELİ'YE "BAŞÖRTÜSÜ" TEPKİSİ

Davutoğlu MHP lideri Bahçeli'yi de eleştirdi.

28 Şubat döneminde başörtüsünü çıkararak Meclis'e giren MHP Antalya eski Milletvekili Nesrin Ünal'ı hatırlatan Davutoğlu "Sayın Bahçeli'den beklenti o Meclis'in kapılarının başörtülülere açılmasıydı. Sayın Bahçeli başörtülü milletvekillerine Meclis'in kapılarını açmadı, başörtülü milletvekillerine başını açtırdı ve meclise öyle soktu. Şimdi sırtını böyle bir geçmişe dayayan iktidar başörtüsü için teminat oluşturabilir mi? O dönemde devrim kanunlarını uygulayacağız diye nice yasakları millete empoze etmek için darbe çığırtkanlığı yapan Perinçek'in olduğu bir koalisyon milletimizin kazanımları kaybetme korkusuna cevap teşkil edebilir mi?" diye konuştu.

"ÇIPLAK ARAMA" İDDİALARI

HDP Miletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun açıklamalarıya gündeme gelen "çıplak arama” iddialarına da değinen Davutoğlu şunları söyledi:

Şimdi çıplak arama iddiaları var. Allah aşkına bu iddialar 90'lı yıllarda olsaydı Sayın Cumhurbaşkanı böyle sessiz kalır mıydı? 28 Şubat'ta olsaydı böyle sessiz kalır mıydı?