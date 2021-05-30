Demiryollarında endişe verici uygulama: Yeni kazalara davetiye çıkarılıyor!

30 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020’de Covid-19’u gerekçe göstererek, demiryollarında planlanan denetim faaliyetlerini yerine getirmezken bakımdan sorumlu kuruluş ve birimlerin rutin denetimlerinin “uzaktan” belgelendirme kurumları tarafından yapıldığını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Bakanlık ölümlü kazaların yaşandığı demiryollarında denetimi kendisi yapmak yerine belgelendirme kurumlarına bırakmış. Çorlu katliamının acısı hâlâ tazeyken bu anlayış yeni kazalara davetiye çıkarıyor” dedi.

CHP’li Akın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2020 yılı faaliyet raporunda, demiryollarındaki denetim faaliyetlerinin yapılmadığının ortaya çıkmasını TBMM gündemine taşımıştı. Akın, Bakan Adil Karaismailoğlu’na, demiryollarındaki denetim faaliyetlerini sormuştu. Bakanlık tarafından verilen yanıtta demiryollarında denetim faaliyetlerinin yetkilendirilmiş kalite belgelendirme kuruluşlarına havale edildiği ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanlığı’nın yanıtında, “Bakanlığımız personeli tarafından 2020 yılı içinde yapılması planlanan denetimler, Covid-19 salgını mücbir sebebine yönelik tedbirler nedeniyle gerçekleştirilememiş olmakla birlikte bakımdan sorumlu kuruluşlar ve birimlerin rutin denetimleri uzaktan yetkilendirildikleri belgelendirme kurumları tarafından yapılmıştır. Belgelendirme kurumları tarafından yapılan söz konusu denetimler ise bu nedenle faaliyet raporuna dahil edilmemiştir” ifadeleri yer aldı.

‘YENİ KAZALARA DAVETİYE’

CHP’li Akın, Türkiye’de son dönemde demiryollarında yaşanan ölümlü kazaların hafızalarda tazeliğini koruduğuna işaret ederek, “Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan denetim faaliyetlerini belgelendirme kurumlarına havale etmesi akıllarda soru işaretlerine neden oluyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın kendi personeli yerine uzaktan yetkilendirdiği kurumlar tarafından yaptığı denetimlerin ne kadar sağlıklı olduğu da bilinmiyor” dedi.