"Demokrasi-hukuk devleti-insan hakları yalnız sermaye için mi?"
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, AKP'nin "reform" görüşmelerinin patron örgütlerinin dışına çıkmamasını eleştirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "yargıda ve ekonomide reform" mesajları sonrası Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, konuyla ilgili olarak bir dizi ziyaret trafiğine başladı.
Ancak iki bakanın ziyaretlerinin patron örgütleriyle sınırlı kalması, soru işaretlerine ve tartışmalara neden oldu.
CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da "reform" görüşmelerinde izlenen yolu Twitter hesabından şu sözlerle eleştirdi:
"İktidarın Adalet, Maliye bakanları reform diye TÜSİAD, TOBB, MÜSİAD’ı turluyor. Demokrasi-hukuk devleti-insan hakları yalnız sermaye için mi? Bu ülkede işçi-memur sendikaları-esnaf-çiftçi-meslek örgütleri, Kadınlar-Gençler, Barolar vb. yok mu? Onlara adalet, lüks ve gereksiz mi?"
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