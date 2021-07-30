Denklik belgesi için sınava giren 467 adaydan hiçbirinin başarılı olamadığı açıklandı

30 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

İddiaya göre, sınava giren 467 adaydan hiçbiri başarılı olamadı. Adayların konuyla ilgili ulaştığı Hacettepe Üniversitesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise kaç öğrencinin başarılı olduğuna dair bilgi paylaşmadı.

Hacettepe Üniversitesi’nde, denklik belgesi için hukuk alanında geçen 20 Haziran’da yapılan STS’de hiçbir adayın başarılı olamadığı öne sürüldü.

YÖK’E YÜZLERCE DİLEKÇE

İddiaların ardından adayların, Hacettepe Üniversitesi’nin elektronik posta adresine gönderdiği “Bilgi edinme kanunu gereği tarafınızca gerçekleştirilen hukuk seviye tespit sınavına katılan aday sayısının ve sınavdan 40 puan üzeri alan başarılı aday sayısının taraflarına iletilmesi” talebine karşılık üniversiteden verilen yanıtta, toplam aday sayısının 467 olduğu açıklandı. Yanıtta sınav sonuçları hakkında ise bilgi verilmeyerek yetkili kurum olarak gösterilen YÖK’e işaret edildi. Adaylar daha sonra konuyla ilgili YÖK’e yüzlerce dilekçe gönderdiklerini belirtti. Adaylar dilekçelerinde, hukuk alanı sınavı uygulamasında müfredat dışına çıkılmasını, hiç alışık olmadıkları soru kalıplarının kullanılmasını ve 150 dakika olan sınav süresini yetiştiremediklerini vurguladı. Sınava giren 467 kişinin tamamının başarısız olmasının, sınavın değerlendirme usulünün ve esaslarının eşitliğe ve hakkaniyete zıt olduğunun belirtildiği dilekçelerde, acilen mağduriyetin ve hak kayıplarının giderilmesi çağrısı yapıldı. Tıp ve diş hekimliği mezunlarına yılda üç kez sınav yapıldığı da anımsatılarak hukuk alanı mezunları için yılda bir kez olan sınav sayısının artırılması istendi.

‘İPTAL EDİLSİN’

Dilekçede sınava ilişkin olarak da “Temel hukuk bilgisinin kapsamının doğru tespit edilmesi ve bu kapsamda sorular sorulması gerekirken bu yapılmamıştır. Sınavda, mahkemelerde yargıçların 8- 10 yılda çözemediği denkleştirme davası bize sorulmuş ve bir buçuk dakikada buna cevap vermemiz istenilmiştir” ifadeleri dikkat çekti. “Sesimizi duyurmaya çalıştığımız her resmi kurum ve kişiler bizlere artık kulak vermeli. Kendi ülkemizde özgürce mesleğimizi yapmamıza fırsat verilmelidir” çağrısı da yapılarak hukuk alanı sınavının iptali istendi. Sınava 400 TL karşılığında girdiğini belirtip sorulara itiraz etmek isteyen adaylar, itiraz için de kendilerinden ayrıca 150 TL istendiğini ve bu işlemi yalnızca Ankara’da gerçekleştirebileceklerini öğrendi. Bir aday, itiraz hakkını kullanırken sorulara itirazların çoğunun değerlendirmesinde “Soru incelenmiş olup herhangi bir hataya rastlanılmamıştır. Sorunun iptal durumu söz konusu değildir” denilerek sorularla ilgili açıklama yapılmadığı görüldü.

YÖK ÇOK YOĞUN!

Konu hakkında bilgi almak için bir YÖK yetkilisine ulaşma çabalarımız ise yetersiz kaldı. Yetkiliyi iki defa aramamıza karşın çalışma arkadaşları, yetkilinin “toplantıda olduğunu ve müsait olmadığını” gerekçe gösterdi.