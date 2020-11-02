Depremde mahsur kalan kedisi için yardım istedi: 'Lütfen yavrumu kurtarın, o da bir can'
İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi Cumhuriyet Sitesi'ndeki bir apartmanın 7'nci katında mahsur kalan kedisi 'Naz' için, yardım isteyen Seval Çayırpınar, "Kızım üç gündür aç ve susuz. Bina ağır hasar aldı, içeriye giremiyoruz. Kedim daha fazla bu şekilde dayanamaz. Lütfen yavrumu kurtarın. O da bir can" dedi.
Naz
Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı ilçesi 1593/5 Sokak A blok 7'nci katta bir kedi mahsur kaldı. Deprem sırasında bina ağır hasar aldı.
Kedinin sahibi Seval Çayırpınar, depremden korkup saklanan kedisi 'Naz'ı dakikalarca aradı, ancak bulamadı. Ağır hasar alan binada daha fazla duramayan Çayırpınar, dışarıya çıktı. 3 gün boyunca evde mahsur kalan kedisinin kurtarılması için yetkilere seslenen Çayırpınar, kedisini canlı olarak kurtarılmasını istedi.
'LÜTFEN YAVRUMU KURTARIN, CANLI OLDUĞUNA EMİNİM'
Deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Seval Çayırpınar, "Deprem durdu anda tek düşündüğüm kızımı alayım, çıkayım oldu. Çok aradım ama ortada yoktu, bir yerlere saklanmış. Evde her şey devrildi ve kırıldı. Devrilen eşyaların altına baktım yok. Canlı olduğuna eminim. Aşağıya indim, arka bloklar çöktü. Çadırda kalırken ziyaretimize gelen yetkililere durumun anlattım, yardım istedim. Allah razı olsun ilgilendiler ama fazla zamanı kalmadı. Bizim binamız da yıkılacak. Kurtarılmasını istiyorum. O da bir can. Lütfen yavrumu kurtarın. Komşularımızın, hayatını kaybedenlerin yasını tutuyorum. Ne olur kızımın da acısını yaşamayayım" diye konuştu.
KAYIP HAYVANLAR İÇİN PLATFORM KURULDU
Deprem sırasında ya da daha sonra evlerinden kaçan hayvanlar için Instagram'da bir platform kuruldu. Yurttaşların sokakta buldukları tasmalı hayvanları paylaşarak sahiplerine ulaştırmaya çalıştıkları "İzmir Deprem Kayıp Hayvanlar" isimli profilde, şu ana kadar 56 gönderi paylaşıldı.
Profilin biosunda şu ifadeler yer aldı:
"İzmir depreminde kaybolan kedi ve köpeklerin tek platformda bir araya gelmesi için açılmış bir hesaptır."
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