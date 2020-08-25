Deva Partisi Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor
Ali Babacan'ın kurucusu olduğu DEVA Partisi’nin Yalova Yönetim Kurulu'nda Türkiye'de bir ilk gerçekleşecek.
Ali Babacan’ın Genel Başkanı olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Yalova teşkilatı kuruluyor.
Sözcü'nün haberine göre, DEVA Partisi'nin Yalova Yönetim Kurulu’nda Türkiye’de bir ilk gerçekleşecek. 27 yaşındaki otizmli Baha Tuna, bir partinin yönetim kurulunda yer alan ilk otizmli genç olacak.
Daha önce Yalova İl Başkanlığına Mehmet Demirhan atanmıştı. Demirhan'ın başkanlığını yaptığı yönetim kurulunda Türkiye'de bir ilk yaşanarak siyasi partilerin yönetim kurulunda otizmli Baha Tuna’da yer alacak. Tuna, 1993 Yalova doğumlu.
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