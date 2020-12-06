DEVA Partisi'nin afişleri AKP'nin engeline takıldı
Ali Babacan’ın lideri olduğu DEVA Partisi, il kongreleri için billboardlarda afişlerini asmak amacıyla belediyelere başvurdu. DEVA Partisi’nin başvurusuna, belirtilen tarihlerde billboardlar boş olmasına karşın bazı AKP’li belediyelerce izin verilmedi.
DEVA Partisi temsilcileri Ağrı'da billboard talebinde bulundu. Talebe, “Yer var” cevabı verildi. Bunun üzerine billboardların parası yatırıldı. Ancak daha sonra afişlerin asılmasına izin verilmedi.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Samsun'da ise afişlerin DEVA Partisi'ne ait olduğu anlaşılınca AKP'li Belediye “Afişleri asacak elemanımız yok” diyerek izin vermedi. Malatya'da da benzer durum yaşandı. Çorum'da ise billboardlar boş dururken Belediye Başkanlığı, “Yer yok” dedi. Bazı illerde, izinli asılan billboardaki afişler de söküldü.
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