Devlet Bahçeli aşının ikinci dozunu da yaptırdı

11 Şubat 2021 Perşembe, 13:46

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezindeki makamında koronavirüs aşısı oldu.

Twitter hesabından aşı olduğu anları paylaşan Bahçeli, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum" dedi.