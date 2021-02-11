Devlet Bahçeli aşının ikinci dozunu da yaptırdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs aşısının ikinci dozunu da yaptırdı. Bahçeli, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezindeki makamında koronavirüs aşısı oldu.
Twitter hesabından aşı olduğu anları paylaşan Bahçeli, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum" dedi.
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