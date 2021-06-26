Devlet Halk Dansları Topluluğu’na sınavsız alınacak iki kadro tartışma yarattı

26 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Devlet Halk Dansları Topluluğu’na sınavsız iki yetişmiş sanatçı alınacağını belirterek “2004’ten beri kadrolu sanatçı için sınav açmayan kurumda bu iki kadro kimin için?” diye sordu. Kurum içerisinde, Bakanlıktan gelen talimat üzerine kadrolardan birinin topluluğun sanat yönetmeninin eşine, diğerinin ise daha önce toplulukta çalışan ancak dansçı olmayan bir isme verileceği iddia ediliyor.

CHP’li İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğü’ne, sınavsız iki yetişmiş sanatçı için kadro açılmasını Meclis gündemine taşıdı. Sınavsız şekilde kadroya alınacağı iddia edilen dansçılardan birinin daha önce misafir sanatçı olarak çalıştığını ancak sözleşmesinin feshedildiğini kaydeden İlgezdi, “Diğer alınacak kişinin de yıllardır amatör çalışmalar yapan ve dansçı olmadığı bilinen biri olduğu iddia ediliyor” ifadelerini kullandı.

İki kişilik kadroya alınmak istenenlerden birinin Devlet Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya Sargın’ın eşi Salih Emrah Sargın, diğer kişinin de amatör çocuk ve gençlik topluluğunda çalışmış ancak dansçılık yapmamış Çiğdem Karahan olduğu iddiaları kurum içinde dillendiriliyor. Bahse konu iki kişi için bakanlığın için talimat verdiği iddia ediliyor.