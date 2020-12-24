'Devlet yardım yapacak' yalanıyla büyük vurgun yaptılar
Bursa merkezli 4 ilde polis, ‘Devletten 1000 TL destek’ mesajıyla banka hesaplarına girdikleri kişileri dolandıran 21 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 35 kişinin 450 bin lirasını dolandırdığı, bu parayla da bitcoin aldıkları öne sürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki birçok kişinin telefonuna ve sosyal medya hesabına gelen ‘Bayrama özel devletten 1000 TL destek başvurusu için indir, kur, yükle’ yazılı mesajdaki linke girdikten sonra banka hesaplarındaki paraların çalındığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, atılan mesajların izini sürerek şüphelilere ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa, İstanbul, Diyarbakır ile Samsun’da bulunan şüphelilerin, ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Çok sayıda adrese, düzenlenen baskında 21 şüpheli gözaltına alındı. Bursa’ya getirilen şüphelilerin sorgularında bu yöntemle 35 kişiden toplamda 450 bin TL dolandırdıkları ve bu parayla da bitcoin aldıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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