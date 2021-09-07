Devlet yine Erdoğanlara çalıştı: Dünürü Uzuner'e milyonluk ihaleler

07 Eylül 2021 Salı, 08:57

Bilal Erdoğan'ın kayınpederi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü olan Orhan Uzuner'in yönetim kurulu üyesi olduğu Uzka İnşaat Şirketi’nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) milyonlarca liralık ihaleler aldığı açığa çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Orhan Uzuner’in yönetim kurulu üyesi olduğu Uzka İnşaat, TCDD Genel Müdürlüğü'nden 2011 ve 2019 yıllarını kapsayan 9 yılda tam 10 ayrı ihale aldı. Şirketin sadece TCDD’den aldığı 9 ayrı ihalenin toplamı ise 42 milyon 363 bin TL’yi buldu.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, şirket milyonlarca liraya aldığı ihalelerle, tren raylarına sinyal kablosu montajı, demiryolları üst yapı işleri, demiryolu hattı iyileştirmesi, bakım ve rehabilitasyon işleri ile yüksek hızlı tren hattın bakım ve tamirat işleri gibi birçok iş yaptı.

KOLİN’İN DE ORTAĞI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13 Ağustos 2020 tarihinde “Kayseri, Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı İnşaatı Projesi” için düzenlediği ihale, 376 milyon 493 bin TL’ye Kolin İnşaat ve Uzka İnşaat İş Ortaklığı’na verilmişti. BirGün’ün milyonlarca liralık ihaleyi gündeme getirdiği haberlere ise "Kişilik haklarının ihlal edildiği" gerekçesiyle, İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildiği açıklanmıştı.

Öte yandan, milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21\B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı.

MHP’Lİ BELEDİYEDEN İHALE

Şirket, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin MHP tarafından yönetildiği 2011 yılında da belediyeden binlerce liralık ihale aldı. Uzka İnşaat, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın “Ulaşım Daire Başkanlığı Raylı Sistem Şube Müdürlüğü Depo Sahası Ve Ana Hatta Balast Ve Ahşap Travers Temin Edilerek Buraj Yapılması” adı altında düzenlediği ihaleyi de 893 bin TL’ye aldı.

UZUNERLERİN AİLE ŞİRKETİ

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü ve Bilal Erdoğan'ın da kayınpederi Orhan Uzuner Uzka İnşaat’ın yönetim kurulu üyesi. Şirketin ortakları ve yönetim kurulu üyeleri olduğu belirtilen Ahmet Selçuk Uzuner ile Mehmet Seçil Uzuner’in ise Orhan Uzuner’in kuzenleri olduğu öğrenildi.

AKP’DEN ADAY ADAYI OLDU

Orhan Uzuner, Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Ulaşım AŞ’nin Proje Müdürlüğü’nde Mühendis olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında İstanbul 2. bölgeden AKP milletvekili aday adayı da olan Uzuner aday gösterilmedi.

Orhan Uzuner’in kızı Reyyan Uzuner ile Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan 2003 yılında evlendi. Reyyan Uzuner 17 yaşında olduğu için, düğün Fatih 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınan izinle gerçekleştirildi. O dönem yapılan haberlerde ise Orhan Uzuner’in Recep Tayyip Erdoğan ile akraba olduğu iddia edildi.