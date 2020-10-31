Devrilen traktörün altında kalan çift, öldü

31 Ekim 2020 Cumartesi, 00:36

Kaza, akşam saatlerimde Hacılar köyünde meydana geldi. Bayram Karais yönetimindeki 27 RG 297 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Bayram Karais ile yanındaki eşi Ayşe Karais, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkartılan Karaca çiftinin sağlık görevlilerince yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu.