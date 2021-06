Dijital eğitimle 65 yaş üstü online olacak

09 Haziran 2021 Çarşamba, 11:41

Her geçen gün dijitalleşen dünyada Covid-19 salgınının ardından dijital okur-yazarlık artık hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Küresel salgın nedeniyle 7’den 70’e evlerine kapanan insanoğlu, süreçlerini dijital platformlar üzerinden yönetmeye çalışıyor. Hayatın yeni normali haline gelen bu durum, bazen zorlayıcı görünebiliyor. ‘Geleceği Şekillendirmek’ mottosuyla yola çıkan MMA Türkiye (Mobil Mecralar Araştırma ve Pazarlama Derneği), bu zorlu süreci aşmak için çok güçlü bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Dijital Okuryazar Türkiye (DOT) adı verilen projeyle, özellikle 65 yaş üstü bireylerin online alışveriş, birikim, para transferi, ödemeler, e-devlet erişimleri ve hesap açma gibi dijital süreçleri kolaylıkla yönetebilmesi için eğitimler verilecek. Facebook ve Google tarafından sağlanacak olan ücretsiz dijital ve finansal okuryazarlık eğitimleri, Türkiye’nin önde gelen dört büyük bankasının işbirliğinde hayata geçirilecek. Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi’nin sponsorluğunda uygulanacak olan DOT Projesi’yle, 65 yaş üzeri için tercihten çok zorunluluk haline gelen dijital platformlar ve internet bankacılığında kullanım kolaylıkları öğretilecek.

KULLANIM İKİYE KATLANDI

MMA Türkiye’nin ilk sosyal sorumluluk projesi olan DOT ile ilgili olarak, MMA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, Kantar TGI verileri ve WeAreSocial raporuna göre Covid-19 ile birlikte internet kullanımının nüfusa oranla yüzde 77’ye geldiğini söyledi. Pura, “En çok artış 45-54 yaş aralığında gerçekleşti. Dijital dönüşümü her gruptan insanın fazlasıyla yaşadığı pandemide online bankacılık işlemleri de kullanımda fark yarattı. Özellikle 45 yaş üzeri dijital göçmenler diye adlandırdığımız grupta online bankacılık kullanımı iki katına çıktı” dedi.

MMA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura

HEDEF SÜREKLİ EĞİTİM

Finansal servislerdeki hızlı dönüşümün, DOT projesinin ilk ayağı olan dijital göçmenleri dijital finansal okuryazarlık alanına yönlendirdiğini aktaran Pura, “Bu değişim ışığında dijital ve finansal bilinci yüksek bireylerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz eğitim içeriklerinin yer aldığı portalımızı hayata geçirdik. Tüm yaş gruplarından bireylere dijital ve finansal konular hakkında eğitimler vererek uzun soluklu bir sosyal sorumluluk projesine başlıyoruz” diye konuştu. Projeyi tasarlarken tüm bankalarla ortak karar alarak içerikleri ve yol haritasını oluşturduklarını aktaran Pura, bankalara, yönetim kuruluna ve projenin destekçilerine teşekkür etti.

MOBİLDEN MÜŞTERİ OLUNABİLECEK

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de, pandemi ile birlikte tüketicilerin finans alanında dijital çözümlere yönelme eğiliminin hızlı bir şekilde arttığını söyledi. “Özellikle mobil bankacılık kullanım oranlarında büyük artışlar gözlemledik” diyen Yüce, “Son bir yılda, Akbank Mobil’e aylık giriş sayısı yaklaşık yüzde 40, mobilden finansal işlem yapan müşteri sayımız yüzde 20’nin üzerinde arttı. Akbank Mobil uygulamamız 300’den fazla fonksiyonla müşterilerimize bütünsel bir bankacılık deneyimini dijital ortamda sunuyor” ifadelerini kullandı. 1 Mayıs’tan itibaren hayata geçen yeni yasal düzenlemeyle birlikte artık herkesin herhangi bir şubeye gitmeden mobilden banka müşterisi olabildiğini aktaran Yüce, şöyle devam etti: “Bu müşteri deneyiminden faydalanabilmek için hayatına dijital çözümler ve finans teknolojileri yeni giren belirli yaş gruplarındaki müşterilerimiz, dijital ve finansal okuryazarlık eğitimlerine ve yönlendirmelerine ihtiyaç duyar hale geliyor. Biz Akbank olarak pandeminin ilk günlerinden itibaren günlük bankacılık işlemlerinin mobilden nasıl yapıldığını adım adım gösterdiğimiz birçok içerik ürettik ve müşterilerimize çeşitli mecralardan bu içerikleri sunduk. MMA Türkiye’nin ilk sosyal sorumluluk projesi olan DOT bu alanda gelişimi amaçlayarak çok önemli bir ihtiyaca destek oluyor. Biz de Akbank olarak bu projenin paydaşlarından biri olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

DÖNÜŞÜME AYAK UYDURUYORLAR

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu ise, “Pandemi süreciyle birlikte, bankacılık ve finans sektöründeki dijitalleşme ve dönüşüm yeni bir boyuta evirilirken, neredeyse tüm ürün ve hizmetlerin dijitalleştiği ortamda, müşteriler de çok daha yoğun şekilde bu dönüşüme ayak uydurmaya çalışıyor. Diğer taraftan yaşadığımız bu olağanüstü süreçle birlikte, sisteme dahil olması gereken, henüz dijital bankacılıkla hiç tanışmamış halen milyonlarca potansiyel müşteri de söz konusu. Bu büyük kitleyi sisteme dahil etmenin, biraz güven kaygısı biraz da deneyim eksikliği kaynaklı olarak dijital bankacılığa uzak duran müşterileri kazanmanın yolu şüphesiz ki onların dijital ve finansal okuryazarlık düzeylerini geliştirmekten geçiyor” şeklinde projeden bahsetti.

FİNANSAL BİLİNCE KATKI SAĞLAYACAK

“Garanti BBVA olarak, pandemiyle birlikte müşterilerimiz için bir bankadan fazlası olma ve onların yaşamlarında çözüm ortağı olarak konumlanma amacına daha sıkı sarıldık” diyen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, bu dönemde dijital bankacılığın içinde pek olmamış ya da yeni tanışan müşterileri için çözümler geliştirdiklerini kaydetti. Evlioğlu, “Özellikle nispeten daha ileri yaş grubundaki müşterilerimize karşı bir sorumluluğumuz olduğunun bilinciyle hareket ettik ve onların sisteme daha kolay adapte olmaları için çalıştık” dedi. Evlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşterilerimizin geniş çerçevede finansal okuryazarlığını artırmak ve onların finansal sağlıklarını iyileştirmek banka olarak en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Çok yakında hayata geçen uzaktan müşteri olma süreci, bu milyonları, doğru tasarlanıp kurgulanmış iyi bir deneyimle sisteme dahil etmemize imkân tanıyarak finansal okuryazarlık bilincine önemli katkı sağlayacak diye düşünüyoruz. Bu kapsamda dijital ve finansal okuryazar bir toplum için, MMA’nın hayata geçirdiği bu projeyi de fazlasıyla önemsiyor ve destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

DİJİTAL DÖNÜŞÜM BELİRGİNLEŞECEK

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, pandemiyle birlikte dijitalleşmenin hız kazandığını, sosyal mesafe kuralları içerisinde öne çıkan çözüm yolunun dijital deneyimler olduğunu belirterek, “Müşterilerimizin davranışlarında mobil bankacılık kullanımı, mobil ödeme, temassız ödeme ve e-ticaret alışverişlerinin artması yönünde doğal bir eğilim yaşandı. Dijital bankacılığa uzak duran müşterilerimizin de pratiklik, hız ve kolaylık yönündeki beklentileri bu dönemde artış gösterdi” dedi.

Müşterilerinin dijital uygulamalardan hizmet alırken kendilerini güvende ve deneyimli hissedebilmelerinin, dijital okuryazarlık seviyelerinin artmasına ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi beklentilerinin karşılanabilmesine bağlı olduğuna inandıklarını vurgulayan Sezen, şöyle konuştu: “Bireylerin değişen davranışları yanında, yakın dönemde hayatımıza giren dijital müşteri edinimi gibi yeni düzenlemelerin potansiyel müşterilerin bankacılık sistemine, finansal piyasalara erişimine ve tabana yayılımına genişletici bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Dijital dönüşüm, daha da belirgin hale gelecek. Müşterilerimiz şubeye gitmeden dakikalar içerisinde hesap açabiliyor, kredi kartı ve kredi başvurularında bulunarak, 420’nin üzerindeki bankacılık işlemine İşCep uygulamamızı hemen kullanmaya başlayarak ulaşabiliyorlar. Sadece bankamızın hizmet kanallarında değil iş ortaklarımız ile entegre olacağımız her türlü farklı platformlarda kusursuz müşteri deneyimi sunmaya devam edeceğiz. Müşterilerimiz ihtiyaç duydukları her noktada bizden kolay, güvenilir, kendilerine özgülenmiş ve avantajlı hizmet alabilmenin farkını yaşayacaklar.” Her geçen gün gelişen ve derinleşen dijital dünyada, bireylerin doğru ve eğitici içeriklerle değişime dahil olabilmesini amaçlayan Dijital Okuryazar Türkiye projesini desteklediklerinin altını çizen Sezen, projeyi hayata geçiren MMA Türkiye’ye teşekkür etti.

DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, salgının da etkisiyle dijitalleşmenin, hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini belirterek, ‘‘Fiziksel dünyadaki işlemlerin her alanda büyük bir hızla dijital dünyaya taşındığına şahit oluyoruz. Bu durumdan en çok faydalanan sektörlerin başında ise bankacılık geliyor. Biz de Yapı Kredi olarak müşterilerimizi dijital kanallara yönelmeleri adına teşvik ediyor, bu kanalları nasıl kullanacaklarına yönelik düzenli olarak bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Sosyal medya kanallarımızdan yayınladığımız #NasılYapılır içerikleriyle müşterilerimize dijital kanallarımızın nasıl daha efektif kullanabileceğini anlatıyoruz. Yaptığımız çalışmaların sonucunda; hayatı kolaylaştıran dijital altyapı ve uygulamalarımız daha büyük bir kitle tarafından kullanılmaya başlandı. Öyle ki pandemi etkisinde geçen dönemde mobil aktif müşteri adedimiz, pazarın toplam büyüme hızından daha hızlı bir büyüme göstererek yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bu süreçte şube yoğunluğumuz ise önceki dönemlere göre yüzde 76 oranında azaldı. Müşterilerimizin 4’te 3’ü dijital kanallarımızı kullanarak işlemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca şubeye gitmeden Yapı Kredi Mobil üzerinden “Görüntülü İşlem Asistanları” aracılığı ile de Yapı Kredi müşterisi olma imkanı sağladığımız müşterilerimizin oranında da büyük bir artış yaşandı. Pandeminin etkili olduğu dönemde bu hizmetimiz ile yeni kazandığımız müşteri adedimiz 4 kat arttı. Öte yandan müşterilerimiz bireysel ve kurumsal 800’ü aşkın işlemi dijital kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye de devam etti. Sağladığımız tüm bu dijital imkanlar sayesinde müşterilerimiz evden çıkmadan işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde dijital kanallarımızdan tamamlayabiliyor.’’ dedi. Dijital dünyanın getirdiği bu değişime, geniş kitlelerin uyum sağlaması açısından MMA Türkiye’nin geliştirdiği bu önemli projenin içinde olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını vurgulayan Ülgen, dijital alanda sundukları finansal hizmetlerin DOT ile birlikte tüm kitleler için daha da ulaşılabilir hale geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.