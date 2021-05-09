Dijital oyun üretimi için çalışan üniversiteli, yaşamına son verdi
Muğla'da üniversiteli Muhammed Ali S. (23), balkon kapısında asılı bulundu. Muhammed Ali S.'nin 'başaramadım' yazılı bir not bıraktığı öğrenildi.
Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi 300'üncü Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü 4'üncü Sınıf Öğrencisi Muhammed A.S., balkon kapısına asılı bulundu.
Sabah saatlerinde uyandığında 23 yaşındaki Muhammed Ali S.'nin cansız bedeniyle karşılaşan ev arkadaşı E.K,, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Muhammed Ali S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhammed Ali S.'nin cansız bedeni, polis ekipleri ile savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Muhammed Ali S.'nin, uzun zamandır dijital bir oyun üretme çalışması içerisinde olduğu, intihar etmeden önce ise 'başaramadım' yazılı bir not bıraktığı öğrenildi.
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