Dikkat çeken yazı: İlişkiler normalleşirse, Erdoğan 'Rabia' yapmaya devam edecek mi?

16 Mart 2021 Salı, 10:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Cuma namazı çıkışı sonrası yaptığı açıklamada Mısır'la ilişkilere ilişkin "Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak işbirliği sürecimiz devam ediyor. Sıkıntı söz konusu değil. Bunu en üst düzeyde değil de, bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü devam ettirelim" demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da peşinden Türkiye ile Mısır arasında diplomatik temasların başladığını dile getirmişti.

Kahire yönetimi ile 2013 yılındaki darbeden beri kesilen ilişkilerin yeniden kurulduğunu en resmi ağızlardan ortaya koyan bu sözlerden sonra AKP'lilerin kullandığı 'Rabia' işaretinin akıbeti de tartışma konusu oldu.

Başbakanlığından Cumhurbaşkanlığına kadar gittiği her şehirde yaptığı her mitingte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elleri hep 'Rabia' işaretine gidiyordu.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, konuya ilişkin kaleme aldığı bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Mısır ile ilişkiler normalleşirse, Erdoğan Rabia işaretini yapmaya devam edecek mi?

Doğrusu ben de merak ediyorum.

Bireyler olarak bizlerin duygusal davranmaya, belki Rabia işaretini yapmaya devam etme hakkı olabilir.

Ancak devletlerin dostlukları ve düşmanlıkları baki değildir. Her zaman değişebilir.

Devlet bizim gibi duygusal hareket edemez.

Önemli olan ülkenin kazançlı çıkacağı politikayı iyi düşünüp, iyi belirlemektir. Bunun doğru hesaplanması gerekir."