Dikkat! Meteoroloji'den peş peşe kuvvetli yağış uyarısı

03 Kasım 2020 Salı, 14:55

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Doğu Anadolu’nun batısı, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından peş peşe yapılan 5 ayrı uyarı sırasıyla şöyle:

"Güneydoğu Anadolu’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Çarşamba 04.11.2020) sabah saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde Perşembe (05.11.2020) günü öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli (25-60 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

"Doğu Anadolu’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Çarşamba 04.11.2020) sabah saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli (25-60 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

"İç Anadolu’nun doğusunda beklenen sağanak yağışların, yarın (Çarşamba 04.11.2020) sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas ve Niğde çevreleri ile Yozgat ve Nevşehir’in doğusunda yerel kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

"Orta Karadeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Çarşamba 04.11.2020) sabah saatlerinden itibaren Samsun ve Tokat çevreleri ile Amasya’nın doğusunda yerel kuvvetli (25-60 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

"Doğu Akdeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece (Çarşamba 04.11.2020) saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 Kg/m2), Adana il geneli ile Kahramanmaraş’ın güney ve batısında (Andırın, Türkoğlu) yer yer çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."