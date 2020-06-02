Dikkat! Sakın kullanmayın... Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesinde antibiyotik kullanımına karşı uyardı.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2020 Salı, 09:19
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gittikçe artan sayıda bakteriyel enfeksiyonların onları daha önce tedavi etmek için kullanılan ilaçlara karşı dirençli hale gelmeye başladığını söyledi. 

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 tedavi ederken antibiyotik kullanılmasının bakteriyel enfeksiyonları arttıracağını söyledi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Covid-19 pandemisi antibiyotik kullanımında bir artışa neden oldu. Bu durumun yaratacağı bakteriyel direnç pandemiden sonra da ağır bir yük oluşmasına neden olacak" dedi. 

DSÖ, Covid-19'u hafif semptom ile geçiren hastaların antibiyotik kullanmaması gerektğini açıkladı. 


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