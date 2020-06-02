Dikkat! Sakın kullanmayın... Dünya Sağlık Örgütü'nden Covid-19 uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesinde antibiyotik kullanımına karşı uyardı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gittikçe artan sayıda bakteriyel enfeksiyonların onları daha önce tedavi etmek için kullanılan ilaçlara karşı dirençli hale gelmeye başladığını söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 tedavi ederken antibiyotik kullanılmasının bakteriyel enfeksiyonları arttıracağını söyledi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Covid-19 pandemisi antibiyotik kullanımında bir artışa neden oldu. Bu durumun yaratacağı bakteriyel direnç pandemiden sonra da ağır bir yük oluşmasına neden olacak" dedi.
DSÖ, Covid-19'u hafif semptom ile geçiren hastaların antibiyotik kullanmaması gerektğini açıkladı.
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