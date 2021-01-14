Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan'ın Sindh eyaleti Başbakanı Şah'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Sindh eyaletinin Başbakanı Murad Ali Şah'la görüştü. Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğu binasının inşasında desteklerinden dolayı Şah'a teşekkür eden Çavuşoğlu, 'Karaçi, Türk yatırımları için giriş kapısıdır' dedi.
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğu binasının inşasında desteklerinden dolayı Şah'a teşekkür etti.
Çavuşoğlu, "Karaçi, Türk yatırımları için giriş kapısıdır. Ekonomideki tecrübelerimizi aktarmaya hazırız." ifadesini kullandı.
Sindh eyaleti valisi İmran İsmail'le de görüştüğünü aktaran Çavuşoğlu, başkonsolosluk binasının inşasına sağlanan destek için teşekkürlerini ilettiğini belirterek, "Türk Maarif Vakfı Sindh'te 6 okulu başarıyla idare ediyor ve yenilerini de açmaya hazır. Eğitim alanındaki iş birliğimiz devam edecek." mesajını verdi.
Sindh Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede ticaret, yatırım, bilim ve teknoloji, eğitim ve kültür alanlarında karşılıklı iş birliğinin ele alındığı kaydedildi.
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