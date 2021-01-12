Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerine dair açıklama

12 Ocak 2021 Salı, 11:08

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sonuncusu 2016 yılında yapılan ve 60. turunda duran görüşmelerin tekrar başlaması için Türkiye'nin teklif ilettiğini dün söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise görüşmelerde münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı konularında Türkiye ile görüşme yapmaya istekli olduklarını yine dün belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan dün gece yapılan açıklamada, "İstikşafi Görüşmeler'in 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır" denildi.

Kaynak: Reuters